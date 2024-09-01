1 сентября на «Альянц Стэдиум» пройдет матч 3-го тура Серии А, в котором, «Ювентус» встретится с «Ромой». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ювентус

Команда не так давно доминировала в итальянском футболе - но это все сменилось резким спадом. И даже в прошлом сезоне не так чтобы отвоевали позиции. Хотя при этом удалось взять титул, в виде кубка Италии, да и в Серии А, при всех проблемах во втором круге, больше очков набрали только Милан с Интером. Безусловно, Аллегри своими выступлениями сжег все мосты и не мог оставаться в Турине. Летом тут очень многое изменилось: пришел на тренерский пост Тиаго Мотта, без жалости и без учета к старым заслугам меняли состав. Впрочем, итальянский бразилец начал со Старой Синьорой с уверенной победы, 3:0 - но над новичком, Комо. Дальше была более опытная Верона, но с ней смогли повторить этот счет - с дублем Влаховича и голом другого молодого таланта, Савоны.

Рома

Клуб все никак не может вернуться в Лигу чемпионов. С этим не справился такой культовый наставник (пусть и уже до этого пошатнувшейся репутацией), как Жозе Моуринью. Теперь руководство качнуло в другую сторону, и в столице сделали ставку на местную легенду, Де Росси, который действительно неплохо (но отнюдь не блестяще!) заканчивал сезон 2023/2024. В качестве усиления состава приобрели ряд сильных и не дешевых новичков, в том числе Соуле и Довбик. И с такой группой атаки начали только с нулевой ничьей на поле Кальяри. Потом был прием на своем поле скромного Эмполи обернулось все и вовсе провалом, ведь на гол с пенальти и передачу Коломбо ответили только мячом Шомуродова, забитым на 80-й минуте.

Статистика личных встреч

В четырех последних очных поединках у сторон по одной победе при паре ничьих.

Прогноз

Букмекерские конторы ожидаемо не верят в хороший итог поединка для гостей из столицы. Может, нового разгрома в исполнении Старой Синьоры не будет, но она сможет взять очередную победу в начавшемся футбольном сезоне (коэффициент - 1,76).