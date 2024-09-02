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  4. «Он всех пугает». Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить Ювентусу
Италия
02 сентября 2024, 00:40 |
940
8

«Он всех пугает». Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить Ювентусу

Артем провел третий официальный матч за «Рому» – пока без голов

02 сентября 2024, 00:40 |
940
8
«Он всех пугает». Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить Ювентусу
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Де Росси

В воскресенье, 1 сентября, состоялся матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Ювентус» и «Рома».

Игра прошла в Турине на стадионе «Ювентус». Матч завершился в сухую ничью 0:0.

В стартовом составе «Ромы» сыграл украинец Артем Довбик, которого заменили на 82-й минуте. Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси после матча объяснил, почему Довбик не сумел забить «Ювентусу».

«Довбик всех пугает, наставник «Ювентуса» Мотта поставил против него Бремера и Гатти на всю игру. Мотта хорошо подготовился, против Артема играли сильные защитники. Теперь у Довбика будет много голов, я в этом уверен», – сказал Де Росси.

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Даниэле Де Росси Ювентус Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Ювентус - Рома Федерико Гатти Глейсон Бремер оценки
Дмитро Олійник Источник: SiamoLaRoma
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Комментарии 8
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Harun Bakircioğlu
Де Росси продавливал этот трансфер лично, он не просто дал характеристики необходимого форварда, он просил американского хозяина клуба вписаться за конкретную фамилию. Поэтому будет защищать Довбика до последнего. С одной стороны это хорошо, но надеюсь, сам Довбик понимал, что в Серии А у форварда не более 1-2 моментов за матч, хоть с Ювентусом, хоть с Комо, и тут хочешь, не хочешь надо забивать или придется отъехать вместе с легендой Ромы досрочно.
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Saar
Це не Лаціо Ліга. Тут забити дуже тяжко!
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0
TolsTIyELF
Купите Цыгагкова, тогда забьёт. Но лучше пусть в Жироне  пасы даёт.
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0
Первый Среди Равных
Чувак, тобі той дзвінок довбику і його запрошення в команду скоро буде коштувати тренерської кар'єри, ти будеш з жахом згадувати його як своє найгірше рішення.
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-3
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