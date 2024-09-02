«Он всех пугает». Де Росси объяснил, почему Довбик не смог забить Ювентусу

В воскресенье, 1 сентября, состоялся матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Ювентус» и «Рома».

Игра прошла в Турине на стадионе «Ювентус». Матч завершился в сухую ничью 0:0.

В стартовом составе «Ромы» сыграл украинец Артем Довбик, которого заменили на 82-й минуте. Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси после матча объяснил, почему Довбик не сумел забить «Ювентусу».

«Довбик всех пугает, наставник «Ювентуса» Мотта поставил против него Бремера и Гатти на всю игру. Мотта хорошо подготовился, против Артема играли сильные защитники. Теперь у Довбика будет много голов, я в этом уверен», – сказал Де Росси.