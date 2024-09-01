Довбик снова без гола. Ювентус и Рома сыграли сухой матч в Турине

В воскресенье, 1 сентября, состоялся матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Ювентус» и «Рома».

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Игра прошла в Турине на стадионе «Ювентус». Матч завершился в сухую ничью 0:0.

За «Рому» в старте вышел Артем Довбик, который провел на поле 82 минуты. Украинец сыграл уже три официальных матча за римлян – пока без результативных действий.

В других матчах игрового дня «Удинезе» победил «Комо», а «Фиорентина» и «Монца» сыграли в ничью. «Дженоа», за которую 36 минут во втором тайме отыграл Руслан Малиновский, проиграла «Вероне» 0:2.

Серия А. 3-й тур, 1 сентября.

Ювентус – Рома – 0:0

Ювентус: Ди Грегорио, Кабаль (Копмейнерс, 46), Бремер, Гатти, Савона, Фаджоли (Дуглас Луис, 67), Локателли (Маккенни, 67), Камбьязо, Мбангула (Франсишку Консейсау, 46), Йылдыз, Влахович (Гонсалес, 83).



Рома: Свилар, Анхелиньо, Ндика, Манчини, Челик, Пизилли (Коне, 72), Кристанте, Салемакерс (Залевски, 62), Пеллегрини (Бальданци, 82), Соуле (Дибала, 61), Довбик (Шомуродов, 82).

Удинезе – Комо – 1:0

Гол: Бреннер, 43.

Фиорентина – Монца – 2:2

Гол: Кин, 45, Госенс, 90+6 - Джурич, 18, Мальдини, 32.

Дженоа – Верона – 0:2

Голы: Чачуа, 55, Тангстедт, 64.

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