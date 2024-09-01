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Чемпионат Италии
Фиорентина
01.09.2024 19:30 – FT 2 : 2
Монца
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Италия
01 сентября 2024, 23:48 |
170
2

Довбик снова без гола. Ювентус и Рома сыграли сухой матч в Турине

Артем не сумел отличиться в третьем подряд матче за римский клуб

01 сентября 2024, 23:48 |
170
2
Довбик снова без гола. Ювентус и Рома сыграли сухой матч в Турине
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 1 сентября, состоялся матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Ювентус» и «Рома».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра прошла в Турине на стадионе «Ювентус». Матч завершился в сухую ничью 0:0.

За «Рому» в старте вышел Артем Довбик, который провел на поле 82 минуты. Украинец сыграл уже три официальных матча за римлян – пока без результативных действий.

В других матчах игрового дня «Удинезе» победил «Комо», а «Фиорентина» и «Монца» сыграли в ничью. «Дженоа», за которую 36 минут во втором тайме отыграл Руслан Малиновский, проиграла «Вероне» 0:2.

Серия А. 3-й тур, 1 сентября.

Ювентус – Рома – 0:0

Ювентус: Ди Грегорио, Кабаль (Копмейнерс, 46), Бремер, Гатти, Савона, Фаджоли (Дуглас Луис, 67), Локателли (Маккенни, 67), Камбьязо, Мбангула (Франсишку Консейсау, 46), Йылдыз, Влахович (Гонсалес, 83).

Рома: Свилар, Анхелиньо, Ндика, Манчини, Челик, Пизилли (Коне, 72), Кристанте, Салемакерс (Залевски, 62), Пеллегрини (Бальданци, 82), Соуле (Дибала, 61), Довбик (Шомуродов, 82).

Удинезе – Комо – 1:0
Гол: Бреннер, 43.

Фиорентина – Монца – 2:2
Гол: Кин, 45, Госенс, 90+6 - Джурич, 18, Мальдини, 32.

Дженоа – Верона – 0:2
Голы: Чачуа, 55, Тангстедт, 64.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Первый Среди Равных
Бездарне дерево не заб'є за сезон навіть 5 голів, якщо не будуть давати пробивати пенальті.
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Lesovij7
Антифутбол от обеих команд, иногда даже упл интереснее смотреть. Вокруг кого строится игра Ромы? Кто лидеры? Мяч выносится просто вперёд, рандомные атаки. Ювентус тоже самое , ещё и продать Кьезу , да и за такие смешные по нынешним временам деньги , 15 млн, они еще будут долго жалеть об этом, жаль времени потраченного, когда Довбика заменили узбеком который еле за сезон 3 гола забивает, выключил и начал смотреть реал. О чем говорить, две команды ударили в створ по разу , за 3 матча Ромы довбику давали мяч меньше чем он за матч должен получать.
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