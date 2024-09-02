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Чемпионат Италии
Ювентус
01.09.2024 21:45 – FT 0 : 0
Рома
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Италия
02 сентября 2024, 00:17 |
1626
1

Ювентус – Рома – 0:0. Сухой матч в Турине с участием Довбика. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча 3-го тура Серии А

02 сентября 2024, 00:17 |
1626
1
Ювентус – Рома – 0:0. Сухой матч в Турине с участием Довбика. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 1 сентября, состоялся матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Ювентус» и «Рома».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра прошла в Турине на стадионе «Ювентус». Матч завершился в сухую ничью 0:0.

В стартовом составе «Ромы» сыграл украинец Артем Довбик, которого заменили на 82-й минуте.

Серия А. 3-й тур, 1 сентября

Ювентус – Рома – 0:0

Видеообзор матча

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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samird
Гра Роми справляє просто гнітюче враження. Це антифутбол.
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