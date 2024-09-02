Италия02 сентября 2024, 00:17 |
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Ювентус – Рома – 0:0. Сухой матч в Турине с участием Довбика. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча 3-го тура Серии А
02 сентября 2024, 00:17 |
1626
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В воскресенье, 1 сентября, состоялся матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Ювентус» и «Рома».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра прошла в Турине на стадионе «Ювентус». Матч завершился в сухую ничью 0:0.
В стартовом составе «Ромы» сыграл украинец Артем Довбик, которого заменили на 82-й минуте.
Серия А. 3-й тур, 1 сентября
Ювентус – Рома – 0:0
Видеообзор матча
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