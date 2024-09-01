1 сентября на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 2-го тура Примеры, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Бетисом». Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Команда в позапрошлом сезоне осталась почти без трофеев. Но Флорентино Перес, помня о прошлом неудачном опыте, удержался от искушения снять после такого Анчелотти. И Карло оправдал ожидания. В прошлом сезоне он не выиграл разве что Копу дель Рей. Но кто о нем вспоминает, когда взято не только испанский Суперкубок, но и Примеру и Лигу чемпионов? После летней паузы прибавился еще и Суперкубок УЕФА, с уверенными 2:0 с Аталантой и голом звездного новичка - Мбаппе. Впрочем, потом была только ничья в стартовом туре, с Мальоркой, охладила всех в королевском клубе. Но, кажется, этот звоночек не расслышали, или, может, успокоил разгром Вальядолида 3:0 в следующем туре. Ведь выезд к Лас-Пальмас снова принес потерю очков: пропустили быстрый гол, на что ответили только пенальти на 69-й минуте, забитый Винисиусом.

Бетис

Клуб в прошлом сезоне продолжил утрату позиций в Примере. Теперь уже подопечные Мануэля Пеллегрини зацепились только за седьмое место. И в итоге огурцы отправились в Лигу конференций, причем там играют в квалификации. Впрочем, там у них проблем не было: в номинально выездном поединке против Кривбасса выиграли 2:0. В ответной встрече дома забили трижды, снова не пропустив. Но все равно из-за этого пришлось переносить поединок против Хетафе. Так что в новой Примере зелено-белые сыграли пока что только дважды. С Жироной дома, быстро открыв счет, закончили только ничьей, пропустив ответный мяч в середине второго тайма. А с Алавес вообще обошлись без голов, закончив 0:0.

Статистика личных встреч

Из пяти последних личных матчах галактикос взяли только одну победу. В остальных поединках, в том числе обоих в сезоне 2023/2024, были ничьи, 0:0 или 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что сливочные снова потеряют очки. Но, с учетом их не лучшей формы, стоит подумать о ставке на тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,62).