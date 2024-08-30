01.09.2024 22:30 - : -
Испания30 августа 2024, 10:29 |
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Реал Мадрид – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 сентября матч 4-го тура Ла Лиги
30 августа 2024, 10:29 |
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В воскресенье, 1 сентября, состоится матч 4-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Бетис».
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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