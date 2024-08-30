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Реал Мадрид
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Бетис
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Испания
30 августа 2024, 10:29 |
60
0

Реал Мадрид – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 сентября матч 4-го тура Ла Лиги

30 августа 2024, 10:29 |
60
0
Реал Мадрид – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Реал Мадрид.

В воскресенье, 1 сентября, состоится матч 4-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Бетис».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Бетис Реал - Бетис смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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