Реал – Бетис – 2:0. Дубль Мбаппе, суперассист Вальверде. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Ла Лиги 2024/25
1 сентября состоялся матч 4-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Реал и Бетис.
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Поединок прошел на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Игра завершилась победой королевского клуба со счетом 2:0.
Дубль в этом матче оформил звездный французский форвард Килиан Мбаппе. Первый мяч Килиан забил после суперассиста Федерико Вальверде, а второй – с пенальти.
Ла Лига 2024/25. 4-й тур, 1 сентября
Реал Мадрид – Бетис – 2:0
Голы: Мбаппе, 67, 75 (пен.)
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Мбаппе, 67 мин.
ГОЛ! 2:0 Мбаппе, 75 мин.
События матча
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