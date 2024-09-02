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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
01.09.2024 22:30 – FT 2 : 0
Бетис
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Испания
02 сентября 2024, 01:20 |
236
0

Реал – Бетис – 2:0. Дубль Мбаппе, суперассист Вальверде. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Ла Лиги 2024/25

02 сентября 2024, 01:20 |
236
0
Реал – Бетис – 2:0. Дубль Мбаппе, суперассист Вальверде. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

1 сентября состоялся матч 4-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Реал и Бетис.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Игра завершилась победой королевского клуба со счетом 2:0.

Дубль в этом матче оформил звездный французский форвард Килиан Мбаппе. Первый мяч Килиан забил после суперассиста Федерико Вальверде, а второй – с пенальти.

Ла Лига 2024/25. 4-й тур, 1 сентября

Реал Мадрид – Бетис – 2:0

Голы: Мбаппе, 67, 75 (пен.)

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Мбаппе, 67 мин.

ГОЛ! 2:0 Мбаппе, 75 мин.

События матча

75’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
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Реал Мадрид Бетис Реал - Бетис Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Килиан Мбаппе пенальти Федерико Вальверде
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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