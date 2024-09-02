1 сентября состоялся матч 4-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Реал и Бетис.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Игра завершилась победой королевского клуба со счетом 2:0.

Дубль в этом матче оформил звездный французский форвард Килиан Мбаппе. Первый мяч Килиан забил после суперассиста Федерико Вальверде, а второй – с пенальти.

Ла Лига 2024/25. 4-й тур, 1 сентября

Реал Мадрид – Бетис – 2:0

Голы: Мбаппе, 67, 75 (пен.)

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Мбаппе, 67 мин.

ГОЛ! 2:0 Мбаппе, 75 мин.