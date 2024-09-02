Анчелотти дал оценку поступку Винисиуса Жуниора по отношению к Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил поединок 4-го тура Ли Лиги с «Бетисом» (2:0), в котором дубль оформил Килиан Мбаппе, забив второй гол с 11-метровой отметки.

– У нас есть желание, энтузиазм, мотивация постараться стать лучше. Мы провели хороший матч, смотрелись более целостно. Уходим на перерыв с хорошими ощущениями.

– Мбаппе удалось снять с себя давление?

– Вам следует задать этот вопрос ему, мы никогда не оказывали на него давления из-за голов. Вини отдал ему пенальти, для него важно забить, однако мы больше ценим командную работу, и она была лучше, чем в прошлом матче. Винисиус поступил очень альтруистично, отдав Мбаппе пенальти. У них хорошие отношения, – заявил Анчелотти.

Ранее Килиан Мбаппе оценил свои первые голы за «Реал».