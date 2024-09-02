Анчелотти дал оценку поступку Винисиуса Жуниора по отношению к Мбаппе
Бразилец отдал французу право пробить пенальти в матче с «Бетисом»
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил поединок 4-го тура Ли Лиги с «Бетисом» (2:0), в котором дубль оформил Килиан Мбаппе, забив второй гол с 11-метровой отметки.
– У нас есть желание, энтузиазм, мотивация постараться стать лучше. Мы провели хороший матч, смотрелись более целостно. Уходим на перерыв с хорошими ощущениями.
– Мбаппе удалось снять с себя давление?
– Вам следует задать этот вопрос ему, мы никогда не оказывали на него давления из-за голов. Вини отдал ему пенальти, для него важно забить, однако мы больше ценим командную работу, и она была лучше, чем в прошлом матче. Винисиус поступил очень альтруистично, отдав Мбаппе пенальти. У них хорошие отношения, – заявил Анчелотти.
Ранее Килиан Мбаппе оценил свои первые голы за «Реал».
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