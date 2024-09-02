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02 сентября 2024, 04:51 | Обновлено 02 сентября 2024, 04:54
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Анчелотти дал оценку поступку Винисиуса Жуниора по отношению к Мбаппе

Бразилец отдал французу право пробить пенальти в матче с «Бетисом»

02 сентября 2024, 04:51 | Обновлено 02 сентября 2024, 04:54
2211
0
Анчелотти дал оценку поступку Винисиуса Жуниора по отношению к Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил поединок 4-го тура Ли Лиги с «Бетисом» (2:0), в котором дубль оформил Килиан Мбаппе, забив второй гол с 11-метровой отметки.

– У нас есть желание, энтузиазм, мотивация постараться стать лучше. Мы провели хороший матч, смотрелись более целостно. Уходим на перерыв с хорошими ощущениями.

– Мбаппе удалось снять с себя давление?

– Вам следует задать этот вопрос ему, мы никогда не оказывали на него давления из-за голов. Вини отдал ему пенальти, для него важно забить, однако мы больше ценим командную работу, и она была лучше, чем в прошлом матче. Винисиус поступил очень альтруистично, отдав Мбаппе пенальти. У них хорошие отношения, – заявил Анчелотти.

Ранее Килиан Мбаппе оценил свои первые голы за «Реал».

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Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе Карло Анчелотти Реал Мадрид Бетис Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: Marca
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