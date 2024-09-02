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  4. Мбаппе оценил свои первые голы за Реал
Испания
02 сентября 2024, 03:19 | Обновлено 02 сентября 2024, 03:29
82
0

Мбаппе оценил свои первые голы за Реал

Француз – о дубле в игре против «Бетиса»

02 сентября 2024, 03:19 | Обновлено 02 сентября 2024, 03:29
82
0
Мбаппе оценил свои первые голы за Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отреагировали на свои первые голы за «галактикос» после летнего перехода из «ПСЖ», став автором дубля в матче 4-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (2:0).

«Невероятный момент, просто мечта. Я забил гол на лучшем стадионе мира за самый большой клуб в мире. Болельщики поддерживали меня, даже когда я не забивал, за что я им очень благодарен. Хочу отпраздновать еще много голов за «Реал», – признался Мбаппе.

Ранее сообщалось, что, обыграв «Бетис», «Реал» продлил рекордную клубную серию в Ла Лиге.

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Килиан Мбаппе Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: Marca
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