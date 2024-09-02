Реал продлил рекордную клубную серию в Ла Лиге

В воскресенье, 1 сентября, в матче 4-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на своем поле добился победы над «Бетисом» со счетом 2:0.

Этой победой «галактикос» продлили свою историческую серию поединков в Ла Лиге без поражений до 36.

Последнее поражение «Реала» в чемпионате Испании датировано 24 сентября 2023 года – тогда его обыграл «Атлетико» (1:3). С тех пор у «Реала» 26 побед и 10 ничьих.

Предыдущий рекорд мадридцев насчитывал 30 игр и был установлен в период с мая 1988 года по апрель 1989 года.

В 5-м туре Ла Лиги «Реал» 15 сентября встретится с «Реалом Сосьедад».