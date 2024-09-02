Первые голы Мбаппе за Реал в Ла Лиге! Сливочные дожали Бетис в Мадриде
Андрей Лунин остался в запасе на этот поединок
В воскресенье, 1 сентября, состоялся матч 4-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Бетис».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Реал» победил со счетом 2:0.
Украинский вратарь хозяев Андрей Лунин уже традиционно в этом сезоне остался в запасе на матч, уступив место в воротах Тибо Куртуа.
«Реал» открыл счет лишь на 67-й минуте, забил свой первый гол в Ла Лиге именитый новичок Килиан Мбаппе. Позже француз удвоил преимущество «Реала», реализовав пенальти.
Ла Лига. 5-й тур, 1 сентября.
Реал – Бетис – 2:0
Голы: Мбаппе, 67, 75 (пен).
Реал Мадрид: Куртуа, Менди (Фран Гарсия, 65), Рюдигер, Милитао, Карвахаль, Себальос (Браим Диас, 65), Тчуамени, Вальверде, Винисиус Жуниор, Мбаппе (Модрич, 84), Родриго.
Бетис: Руй Силва, Перро, Натан, Льоренте, Сабали, Вильям Карвалью (Кардозо, 57), Рока, Форнальс (Лосада, 83), Санчес (Диао, 72), Эззальзули (Хуанми, 83), Руибаль (Роке, 57).
Хетафе – Реал Сосьедад – 0:0
FINAL #RealMadridRealBetis 2-0— LALIGA (@LaLiga) September 1, 2024
💜 ¡Doblete de @KMbappe y victoria del @realmadrid para cerrar la jornada 4 en #LALIGAEASPORTS! pic.twitter.com/xH4sNi4czH
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Спортивный комплекс разрушен, рашисты нанесли 4 удара по локации
Михаил провел в АПЛ уже полтора сезона, и никаких поблажек ему делать больше не будут