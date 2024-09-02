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Испания
02 сентября 2024, 00:32 | Обновлено 02 сентября 2024, 00:38
366
0

Первые голы Мбаппе за Реал в Ла Лиге! Сливочные дожали Бетис в Мадриде

Андрей Лунин остался в запасе на этот поединок

02 сентября 2024, 00:32 | Обновлено 02 сентября 2024, 00:38
366
0
Первые голы Мбаппе за Реал в Ла Лиге! Сливочные дожали Бетис в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В воскресенье, 1 сентября, состоялся матч 4-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Реал» и «Бетис».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». «Реал» победил со счетом 2:0.

Украинский вратарь хозяев Андрей Лунин уже традиционно в этом сезоне остался в запасе на матч, уступив место в воротах Тибо Куртуа.

«Реал» открыл счет лишь на 67-й минуте, забил свой первый гол в Ла Лиге именитый новичок Килиан Мбаппе. Позже француз удвоил преимущество «Реала», реализовав пенальти.

Ла Лига. 5-й тур, 1 сентября.

Реал – Бетис – 2:0
Голы: Мбаппе, 67, 75 (пен).

Реал Мадрид: Куртуа, Менди (Фран Гарсия, 65), Рюдигер, Милитао, Карвахаль, Себальос (Браим Диас, 65), Тчуамени, Вальверде, Винисиус Жуниор, Мбаппе (Модрич, 84), Родриго.

Бетис: Руй Силва, Перро, Натан, Льоренте, Сабали, Вильям Карвалью (Кардозо, 57), Рока, Форнальс (Лосада, 83), Санчес (Диао, 72), Эззальзули (Хуанми, 83), Руибаль (Роке, 57).

Хетафе – Реал Сосьедад – 0:0

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Бетис чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Бетис Килиан Мбаппе Реал Сосьедад Хетафе
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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