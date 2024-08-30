01.09.2024 15:30 - : -
Англия30 августа 2024, 02:55 | Обновлено 30 августа 2024, 03:31
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Челси – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 сентября в 15:30 матч чемпионата Англии
30 августа 2024, 02:55 | Обновлено 30 августа 2024, 03:31
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В воскресенье, 1 сентября, состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Кристал Пэлас».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 15:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
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