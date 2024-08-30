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Чемпионат Англии
Челси
01.09.2024 15:30 - : -
Кристал Пэлас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 августа 2024, 02:55 | Обновлено 30 августа 2024, 03:31
19
0

Челси – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 сентября в 15:30 матч чемпионата Англии

30 августа 2024, 02:55 | Обновлено 30 августа 2024, 03:31
19
0
Челси – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В воскресенье, 1 сентября, состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Кристал Пэлас».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

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Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси смотреть онлайн Челси - Кристал Пэлас
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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