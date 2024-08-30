В воскресенье, 1 сентября, состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Кристал Пэлас».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.