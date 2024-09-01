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Чемпионат Нидерландов
Виллем-II
31.08.2024 22:00 – FT 1 : 2
Спарта Роттердам
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Нидерланды
01 сентября 2024, 05:50 | Обновлено 01 сентября 2024, 07:26
74
0

Чемпионат Нидерландов. Разгромы от НЕК Неймегена и Херенвена

Состоялись четыре матча местного первенства

01 сентября 2024, 05:50 | Обновлено 01 сентября 2024, 07:26
74
0
Чемпионат Нидерландов. Разгромы от НЕК Неймегена и Херенвена
Getty Images/Global Images Ukraine

В Нидерландах в субботу проходили матчи четвертого тура Эредивизии. Разгромные победы одержали «НЕК Неймеген» и «Херенвен», которые соответственно победили «Фортуну Ситтард» и «НАК Брэду».

Чемпионат Нидерландов. 4 тур

Алмере Сити – Гронинген – 1:1

Голы: Гийом, 8 – Бакуна, 67

Фортуна Ситтард – НЕК Неймеген – 0:3

Голы: Огава, 35, Гонсалес, 40, Ваиса, 88

Херенвен – НАК Брэда – 4:0

Голы: Ольсон, 47, Брауэрс, 50, Николаеску, 70, 84

Виллем II – Спарта Роттердам – 1:2

Голы: Сандра, 84 – Клемент, 49, Негли, 89

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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