Чемпионат Нидерландов. Разгромы от НЕК Неймегена и Херенвена
Состоялись четыре матча местного первенства
В Нидерландах в субботу проходили матчи четвертого тура Эредивизии. Разгромные победы одержали «НЕК Неймеген» и «Херенвен», которые соответственно победили «Фортуну Ситтард» и «НАК Брэду».
Чемпионат Нидерландов. 4 тур
Алмере Сити – Гронинген – 1:1
Голы: Гийом, 8 – Бакуна, 67
Фортуна Ситтард – НЕК Неймеген – 0:3
Голы: Огава, 35, Гонсалес, 40, Ваиса, 88
Херенвен – НАК Брэда – 4:0
Голы: Ольсон, 47, Брауэрс, 50, Николаеску, 70, 84
Виллем II – Спарта Роттердам – 1:2
Голы: Сандра, 84 – Клемент, 49, Негли, 89
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