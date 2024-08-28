Украина. Премьер лига28 августа 2024, 11:09 |
630
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – ЛНЗ
1 сентября в 15:30 состоится матч 5-го тура УПЛ
28 августа 2024, 11:09 |
630
0
В понедельник, 1 сентября, в 15:30 состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «ЛНЗ».
Команды встретятся на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Александр Шандор из Львова.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 августа 2024, 06:23 29
Корзина посева киевского клуба для жеребьевки ЛЕ будет определена позже
Футбол | 28 августа 2024, 06:00 4
По итогам двух матчей киевский клуб проиграл и перешел в Лигу Европы
Футбол | 27.08.2024, 19:40
Футбол | 28.08.2024, 12:01
Футбол | 28.08.2024, 00:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.08.2024, 07:49 55
26.08.2024, 13:25 19
26.08.2024, 08:30 2
27.08.2024, 09:20 4
28.08.2024, 01:23 14
27.08.2024, 23:55 222
27.08.2024, 09:25 163