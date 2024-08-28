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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – ЛНЗ
Украина. Премьер лига
28 августа 2024, 11:09 |
630
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – ЛНЗ

1 сентября в 15:30 состоится матч 5-го тура УПЛ

28 августа 2024, 11:09 |
630
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – ЛНЗ
УПЛ

В понедельник, 1 сентября, в 15:30 состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Динамо» и «ЛНЗ».

Команды встретятся на стадионе им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Шандор из Львова.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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