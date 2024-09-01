Снова дубль Суареса. Интер Майами разгромил Чикаго Файр
Сергей Кривцов и Лео Месси на поле не выходили
Состоялся очередной тур регулярного чемпионата MLS, в котором «Интер Майами» ездил в гости в «Чикаго Файр». Удалось привезти с гостей разгромную победу со счетом 4:1.
Снова дублем отличился Луис Суарес, еще по голу забили Роберт Тейлор и игрок «Чикаго» в свои ворота.
Аргентинец Лео Месси до сих пор восстанавливается от травмы и не попал в заявку на матч. Украинец Сергей Кривцов был в заявке, но на поле не вышел. сСерхио Бускетс и Жорди Альба начали игру в стартовом составе.
«Остин» Александра Сватка проиграл «Ванкуверу», украинец снова остался в запасе и не дебютировал за клуб.
MLS. 1 сентября
Чикаго Файр – Интер Майами – 1:4
Голы: Куциас, 82 – Сальквист, 26, аг, Суарес, 46, 65, Тейлор, 90+3
Una jugada mágica entre Gómez y Suárez que termina en gol ⚽✨ pic.twitter.com/E73v5FLOWU— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 1, 2024
Gol de la leyenda, gol del mejor 9️⃣ del siglo, gol de @LuisSuarez9💥 pic.twitter.com/noz2cKcnW4— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 1, 2024
Busi ➡️ Jordi ➡️ Lucho ⚽🔥 pic.twitter.com/JLfFVChPii— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 1, 2024
VAMOOSS!! Campana with the assist, Taylor with the finish! 💥 pic.twitter.com/SstaWfHTw0— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 1, 2024
Остин – Ванкувер – 0:1
Гол: Вите, 70
События матча
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