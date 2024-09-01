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МЛС США
Чикаго Файр
01.09.2024 03:30 – FT 1 : 4
Интер Майами
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Major League Soccer
01 сентября 2024, 05:30 | Обновлено 01 сентября 2024, 06:06
251
0

Снова дубль Суареса. Интер Майами разгромил Чикаго Файр

Сергей Кривцов и Лео Месси на поле не выходили

01 сентября 2024, 05:30 | Обновлено 01 сентября 2024, 06:06
251
0
Снова дубль Суареса. Интер Майами разгромил Чикаго Файр
Х. Интер Майами

Состоялся очередной тур регулярного чемпионата MLS, в котором «Интер Майами» ездил в гости в «Чикаго Файр». Удалось привезти с гостей разгромную победу со счетом 4:1.

Снова дублем отличился Луис Суарес, еще по голу забили Роберт Тейлор и игрок «Чикаго» в свои ворота.

Аргентинец Лео Месси до сих пор восстанавливается от травмы и не попал в заявку на матч. Украинец Сергей Кривцов был в заявке, но на поле не вышел. сСерхио Бускетс и Жорди Альба начали игру в стартовом составе.

«Остин» Александра Сватка проиграл «Ванкуверу», украинец снова остался в запасе и не дебютировал за клуб.

MLS. 1 сентября

Чикаго Файр – Интер Майами – 1:4

Голы: Куциас, 82 – Сальквист, 26, аг, Суарес, 46, 65, Тейлор, 90+3

Остин – Ванкувер – 0:1

Гол: Вите, 70

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Тэйлор (Интер Майами).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Георгиос Кутсиас (Чикаго Файр).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Интер Майами).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Суарес (Интер Майами).
25’
ГОЛ ! Автогол забил Тобиас Сальквист (Чикаго Файр).
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Интер Майами Чикаго Файр Сергей Кривцов Лионель Месси Луис Суарес видео голов и обзор Major League Soccer (MLS) Остин (MLS) Александр Сваток
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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