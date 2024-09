Снова дубль Суареса. Интер Майами разгромил Чикаго Файр

Состоялся очередной тур регулярного чемпионата MLS, в котором «Интер Майами» ездил в гости в «Чикаго Файр». Удалось привезти с гостей разгромную победу со счетом 4:1.

Снова дублем отличился Луис Суарес, еще по голу забили Роберт Тейлор и игрок «Чикаго» в свои ворота.

Аргентинец Лео Месси до сих пор восстанавливается от травмы и не попал в заявку на матч. Украинец Сергей Кривцов был в заявке, но на поле не вышел. сСерхио Бускетс и Жорди Альба начали игру в стартовом составе.

«Остин» Александра Сватка проиграл «Ванкуверу», украинец снова остался в запасе и не дебютировал за клуб.

MLS. 1 сентября

Чикаго Файр – Интер Майами – 1:4

Голы: Куциас, 82 – Сальквист, 26, аг, Суарес, 46, 65, Тейлор, 90+3

VAMOOSS!! Campana with the assist, Taylor with the finish! 💥 pic.twitter.com/SstaWfHTw0