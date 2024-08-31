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  4. Рафинья сделал хет-трик. Барселона отгрузила 7 мячей в ворота Вальядолида
Чемпионат Испании
Барселона
31.08.2024 18:00 – FT 7 : 0
Вальядолид
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Испания
31 августа 2024, 20:05 | Обновлено 31 августа 2024, 21:36
1335
3

Рафинья сделал хет-трик. Барселона отгрузила 7 мячей в ворота Вальядолида

В матче 4-го тура каталонская команда устроила соперникам разгром

31 августа 2024, 20:05 | Обновлено 31 августа 2024, 21:36
1335
3
Рафинья сделал хет-трик. Барселона отгрузила 7 мячей в ворота Вальядолида
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал и Рафинья

В матче 4-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» на своем поле разгромила «Вальядолид» со счетом 7:0.

Хет-трик у каталонской команды оформил Рафинья, забив голы на 20-й, 64-й и 72-й минутах. Также бразилец сделал два ассиста.

Еще по голу забили Роберт Левандовски, Жюль Кунде, Дани Ольмо и Ферран Торрес.

«Барселона» набрала 12 очков из 12 и лидирует в Ла Лиге. «Вальядолид» имеет 4 пункта и идет на 12-м месте.

Ла Лига. 4-й тур, 31 августа

Барселона – Вальядолид – 7:0

Голы: Рафинья, 20, 64, 72, Левандовски, 24, Кунде, 45+2, Ольмо, 83, Ферран Торрес, 85

Барселона: тер Штеген, Бальде, Мартинес, Кубарси (Домингес, 61), Кунде, Педри (Лопес, 61), Касадо (Эрик Гарсия, 61), Ольмо (Торре, 83), Рафинья, Левандовски (Ферран Торрес, 73), Ямал.

Вальядолид: Хейн, Лукас Роза, Санчес, Джемерт, Перес, Юрич, Амалла (Сан-Хосе Канталехо, 57), Кике Перес (Озкаджар, 88), Санчес (Мартин, 62), Моро (Месегер, 88), Маркос Андре (Латаса, 56).

Предупреждения: Санчес, 45, Кике Перес, 74, Мартин, 84.

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (Барселона).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Жюль Кунде (Барселона).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
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Барселона Вальядолид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона - Вальядолид Рафинья Диас Роберт Левандовски Жюль Кунде Дани Ольмо Ферран Торрес хет-трик
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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🔱Avtoigor🔱
На скільки їх.....
......їх не багато
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Remark
Ех, ось би зараз такій Барсі і такому Шахтарю зустрітися. Як би був радий Нью Зіленд 😊
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