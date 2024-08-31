Рафинья сделал хет-трик. Барселона отгрузила 7 мячей в ворота Вальядолида

В матче 4-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» на своем поле разгромила «Вальядолид» со счетом 7:0.

Хет-трик у каталонской команды оформил Рафинья, забив голы на 20-й, 64-й и 72-й минутах. Также бразилец сделал два ассиста.

Еще по голу забили Роберт Левандовски, Жюль Кунде, Дани Ольмо и Ферран Торрес.

«Барселона» набрала 12 очков из 12 и лидирует в Ла Лиге. «Вальядолид» имеет 4 пункта и идет на 12-м месте.

Ла Лига. 4-й тур, 31 августа

Барселона – Вальядолид – 7:0

Голы: Рафинья, 20, 64, 72, Левандовски, 24, Кунде, 45+2, Ольмо, 83, Ферран Торрес, 85

Барселона: тер Штеген, Бальде, Мартинес, Кубарси (Домингес, 61), Кунде, Педри (Лопес, 61), Касадо (Эрик Гарсия, 61), Ольмо (Торре, 83), Рафинья, Левандовски (Ферран Торрес, 73), Ямал.

Вальядолид: Хейн, Лукас Роза, Санчес, Джемерт, Перес, Юрич, Амалла (Сан-Хосе Канталехо, 57), Кике Перес (Озкаджар, 88), Санчес (Мартин, 62), Моро (Месегер, 88), Маркос Андре (Латаса, 56).

Предупреждения: Санчес, 45, Кике Перес, 74, Мартин, 84.

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