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Чемпионат Испании
Барселона
31.08.2024 18:00 - : -
Вальядолид
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Испания
31 августа 2024, 02:01 | Обновлено 31 августа 2024, 02:02
27
0

Барселона – Вальядолид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 31 августа в 18:00 по Киеву

31 августа 2024, 02:01 | Обновлено 31 августа 2024, 02:02
27
0
Барселона – Вальядолид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

31 августа на «Эстади Олимпико» пройдет матч 4-го тура Примеры Испании, в котором «Барселона» встретится с «Вальядолидом». Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда сейчас имеет немалый ворох проблем. Одну решили, когда вместо легендарного как футболиста, но неопытного как тренера сменили в межсезонье на Флика. Но при этом не зря поединок проходит тут - Камп Ноу на очень дорогой реконструкции. Соответственно, денег постоянно нет. Не зря так и не купили Нико Уильямса, а Ольмо, что вернулся на малую родину, не могли зарегистрировать. В итоге приглашенного только в 2023-м году Гюндогана фактически вернули в Манчестер Сити. На таком фоне Ханси сумел выиграть на официальном уровне как наставник сине-гранатовых с победы над довольно сильным соперником, Валенсией. Домашнее Эль Класико с Атлетик тоже закончилось победой, и опять 2:1. На этот раз без гола Левандовски, но в волевом стиле - до 60-й минуты проигрывали.

Вальядолид

Клуб в последнее время оказывается слишком слабым для Примеры - оттуда вылетали что в 2021-м, что в 2023-м. Но, с другой стороны, в Сегунде уже статус лифта начинает работать на пользу, и пуселанос сразу поднимается наверх, причем уже второго раз делается это именно со второго места. Сейчас подопечные Пессолано ухитрились удачно стартовать уже в Ла Лиге, обыграв в первом туре другого возвращенца, Эспаньол. Потом на поле мадридского Реала, допустившего до этого осечку, кажется, не особенно и тратили силы на сопротивление, в итоге уступив 0:3. Но потом с Леганесом получилось взять очко - новички Примеры закончили без голов, оформив нулевую ничью.

Статистика личных встреч

В мае прошлого года аутсайдер ухитрился выиграть у новоиспеченного чемпиона. До этого все шесть предыдущих очных поединков заканчивались победами каталонцев.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в гостей. При Флике кулес заметно прибавили - ставим на их победу при форе -1,5 забитых гола (коэффициент - 1,65).

Прогноз Sport.ua
Барселона
31 августа 2024 -
18:00
Вальядолид
Победа Барселоны (-1.5) 1.65 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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