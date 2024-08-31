В матче 4-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» на своем поле разгромила «Вальядолид» со счетом 7:0.

Хет-трик у каталонской команды оформил Рафинья, забив голы на 20-й, 64-й и 72-й минутах. Также бразилец сделал два ассиста.

Еще по голу забили Роберт Левандовски, Жюль Кунде, Дани Ольмо и Ферран Торрес.

«Барселона» набрала 12 очков из 12 и лидирует в Ла Лиге. «Вальядолид» имеет 4 пункта и идет на 12-м месте.

Ла Лига. 4-й тур, 31 августа

Барселона – Вальядолид – 7:0

Голы: Рафинья, 20, 64, 72, Левандовски, 24, Кунде, 45+2, Ольмо, 83, Ферран Торрес, 85

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Рафинья, 20 мин.

ГОЛ! 2:0. Левандовски, 24 мин.

ГОЛ! 3:0. Кунде, 45+2 мин

ГОЛ! 4:0. Рафинья, 64 мин

ГОЛ! 5:0. Рафинья, 72 мин.

ГОЛ! 6:0. Ольмо, 83 мин

ГОЛ! 7:0. Ферран Торрес, 85 мин