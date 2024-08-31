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  4. Барселона – Вальядолид – 7:0. Хет-трик Рафиньи. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Барселона
31.08.2024 18:00 – FT 7 : 0
Вальядолид
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Испания
31 августа 2024, 20:41 | Обновлено 31 августа 2024, 21:36
582
0

Барселона – Вальядолид – 7:0. Хет-трик Рафиньи. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура испанской Ла Лиги

31 августа 2024, 20:41 | Обновлено 31 августа 2024, 21:36
582
0
Барселона – Вальядолид – 7:0. Хет-трик Рафиньи. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» на своем поле разгромила «Вальядолид» со счетом 7:0.

Хет-трик у каталонской команды оформил Рафинья, забив голы на 20-й, 64-й и 72-й минутах. Также бразилец сделал два ассиста.

Еще по голу забили Роберт Левандовски, Жюль Кунде, Дани Ольмо и Ферран Торрес.

«Барселона» набрала 12 очков из 12 и лидирует в Ла Лиге. «Вальядолид» имеет 4 пункта и идет на 12-м месте.

Ла Лига. 4-й тур, 31 августа

Барселона – Вальядолид – 7:0

Голы: Рафинья, 20, 64, 72, Левандовски, 24, Кунде, 45+2, Ольмо, 83, Ферран Торрес, 85

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Рафинья, 20 мин.

ГОЛ! 2:0. Левандовски, 24 мин.

ГОЛ! 3:0. Кунде, 45+2 мин

ГОЛ! 4:0. Рафинья, 64 мин

ГОЛ! 5:0. Рафинья, 72 мин.

ГОЛ! 6:0. Ольмо, 83 мин

ГОЛ! 7:0. Ферран Торрес, 85 мин

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (Барселона).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Жюль Кунде (Барселона).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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