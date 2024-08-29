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Чемпионат Испании
Барселона
31.08.2024 18:00 - : -
Вальядолид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
29 августа 2024, 18:05 | Обновлено 29 августа 2024, 18:06
41
0

Барселона – Вальядолид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 августа матч 4-го тура Ла Лиги

29 августа 2024, 18:05 | Обновлено 29 августа 2024, 18:06
41
0
Барселона – Вальядолид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Барселона

В субботу, 31 августа, состоится матч 4-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Вальядолид».

Игра пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Вальядолид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Вальядолид Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Барселона - Вальядолид
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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