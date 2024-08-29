31.08.2024 18:00 - : -
Испания29 августа 2024, 18:05 | Обновлено 29 августа 2024, 18:06
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Барселона – Вальядолид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 августа матч 4-го тура Ла Лиги
29 августа 2024, 18:05 | Обновлено 29 августа 2024, 18:06
41
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В субботу, 31 августа, состоится матч 4-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Вальядолид».
Игра пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Барселона – Вальядолид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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