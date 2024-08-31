Зинченко отреагировал на переход Стерлинга в Арсенал
Украинец вновь будет в одном клубе с экс-партнером по Ман Сити
Украинский легионер лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поделился эмоциями с подписчиками в инстаграме по поводу перехода вингера Рахима Стерлинга из лондонского «Челси» в стан «канониров».
Зинченко в сториз перепостил сообщение пресс-службы «Арсенала» о трансфере Стерлинга и сопроводил пост тремя эмодзи, включая «сердце».
Как известно, «Арсенал» арендовал Рахима Стерлинга у «Челси» на один год.
Ранее, напомним, легенда «МЮ» назвал условия, при которых Зинченко будет фантастическим в АПЛ.
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