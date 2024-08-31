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Англия
31 августа 2024, 11:00 | Обновлено 31 августа 2024, 11:48
1523
0

Зинченко отреагировал на переход Стерлинга в Арсенал

Украинец вновь будет в одном клубе с экс-партнером по Ман Сити

31 августа 2024, 11:00 | Обновлено 31 августа 2024, 11:48
1523
0
Зинченко отреагировал на переход Стерлинга в Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский легионер лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поделился эмоциями с подписчиками в инстаграме по поводу перехода вингера Рахима Стерлинга из лондонского «Челси» в стан «канониров».

Зинченко в сториз перепостил сообщение пресс-службы «Арсенала» о трансфере Стерлинга и сопроводил пост тремя эмодзи, включая «сердце».

Как известно, «Арсенал» арендовал Рахима Стерлинга у «Челси» на один год.

Ранее, напомним, легенда «МЮ» назвал условия, при которых Зинченко будет фантастическим в АПЛ.

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Александр Зинченко Рахим Стерлинг Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Instagram
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