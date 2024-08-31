Зинченко отреагировал на переход Стерлинга в Арсенал

Украинский легионер лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поделился эмоциями с подписчиками в инстаграме по поводу перехода вингера Рахима Стерлинга из лондонского «Челси» в стан «канониров».

Зинченко в сториз перепостил сообщение пресс-службы «Арсенала» о трансфере Стерлинга и сопроводил пост тремя эмодзи, включая «сердце».

Как известно, «Арсенал» арендовал Рахима Стерлинга у «Челси» на один год.

Ранее, напомним, легенда «МЮ» назвал условия, при которых Зинченко будет фантастическим в АПЛ.