Легенда МЮ назвал условия, при которых Зинченко будет фантастическим в АПЛ

Бывший защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказал мнением о значимости украинца Александра Зинченко для лондонского «Арсенала», цвета которого он защищает с лета 2022 года.

«В двух матчах против «Астон Виллы» в прошлом сезоне позиция левого защитника была проблемой. Мы видели, что сделал «Сити» в последних 10 матчах сезона, вклад Йошко Гвардиола с позиции левого защитника был невероятным. Не только с защитной точки зрения, но и с атакующей – его сила, мощь, рост. Артета отреагировал на это.

Он знает, что возвращается Тимбер, но у него также есть Калафьори. Это большой, мощный, сильный парень, который может сыграть на разных позициях. Поэтому это определенный ответ на то, что ему требовалось в прошлом сезоне.

Мне нравится то, что сделал Тимбер, он внимательно следил за Леоном Бэйли. С ним тяжело играть, но Тимбер был уверен при владении мячом, он выглядел хорошо, выходя в полузащиту, и также выполнял работу, которую выполняет Зинченко. Когда Калафьори вышел на поле, он казался очень сильным и готовым к бою. У него есть этот дух.

Зинченко будет и дальше играть свою роль против последних 6 или 10 команд, когда у тебя много владения дома, и ты должен продвигать мяч через узкие коридоры. Зинченко будет фантастическим в этих матчах.

Но когда ты действительно играешь против топ-команды и должен сохранить ворота «сухими», и вам нужен кто-то на задней стойке, кто может защищаться, когда вам нужна тяжелая артиллерия, то вам необходимы Тимбер и Калафьори. У Артеты они есть», – рассказал Невилл.

Ранее Александр Зинченко признался, чем пожертвовал в детстве ради футбола.