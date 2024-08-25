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Англия
25 августа 2024, 13:23 | Обновлено 25 августа 2024, 14:26
1313
1

Легенда МЮ назвал условия, при которых Зинченко будет фантастическим в АПЛ

Гари Невилл – об украинском игроке лондонского «Арсенала»

25 августа 2024, 13:23 | Обновлено 25 августа 2024, 14:26
1313
1
Легенда МЮ назвал условия, при которых Зинченко будет фантастическим в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Бывший защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказал мнением о значимости украинца Александра Зинченко для лондонского «Арсенала», цвета которого он защищает с лета 2022 года.

«В двух матчах против «Астон Виллы» в прошлом сезоне позиция левого защитника была проблемой. Мы видели, что сделал «Сити» в последних 10 матчах сезона, вклад Йошко Гвардиола с позиции левого защитника был невероятным. Не только с защитной точки зрения, но и с атакующей – его сила, мощь, рост. Артета отреагировал на это.

Он знает, что возвращается Тимбер, но у него также есть Калафьори. Это большой, мощный, сильный парень, который может сыграть на разных позициях. Поэтому это определенный ответ на то, что ему требовалось в прошлом сезоне.

Мне нравится то, что сделал Тимбер, он внимательно следил за Леоном Бэйли. С ним тяжело играть, но Тимбер был уверен при владении мячом, он выглядел хорошо, выходя в полузащиту, и также выполнял работу, которую выполняет Зинченко. Когда Калафьори вышел на поле, он казался очень сильным и готовым к бою. У него есть этот дух.

Зинченко будет и дальше играть свою роль против последних 6 или 10 команд, когда у тебя много владения дома, и ты должен продвигать мяч через узкие коридоры. Зинченко будет фантастическим в этих матчах.

Но когда ты действительно играешь против топ-команды и должен сохранить ворота «сухими», и вам нужен кто-то на задней стойке, кто может защищаться, когда вам нужна тяжелая артиллерия, то вам необходимы Тимбер и Калафьори. У Артеты они есть», – рассказал Невилл.

Ранее Александр Зинченко признался, чем пожертвовал в детстве ради футбола.

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Гари Невилл Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: Sky Sports
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
Норм так унизил. Будет фантастическим против команд из нижней половины турнирки. А почему Бену Уайту, у которого в три раза больше ассистов и голов в сезоне чем у продвигателя мяча через узкие коридоры не нужен сменщик для топ-команд? История об этом умалчивает.
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