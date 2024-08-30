Англия30 августа 2024, 13:28 | Обновлено 30 августа 2024, 14:23
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ВИДЕО. Слот – о трансферах Ливерпуля, тен Хаге и матче против Ман Юнайтед
Тренер «Ливерпуля» пообщался с прессой
30 августа 2024, 13:28 | Обновлено 30 августа 2024, 14:23
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В воскресенье, 1 сентября «Ливерпуль» в центральном матче третьего тура АПЛ на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.
Перед матчем главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот пообщался с прессой, затронув темы трансферов и персоны главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.
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