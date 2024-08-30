ВИДЕО. Слот – о трансферах Ливерпуля, тен Хаге и матче против Ман Юнайтед

В воскресенье, 1 сентября «Ливерпуль» в центральном матче третьего тура АПЛ на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед». Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.

Перед матчем главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот пообщался с прессой, затронув темы трансферов и персоны главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.