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  4. ВИДЕО. Скандал? В АПЛ пояснили, почему судья удалил Райса в матче Арсенала
Англия
31 августа 2024, 18:37 |
351
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ВИДЕО. Скандал? В АПЛ пояснили, почему судья удалил Райса в матче Арсенала

31 августа канониры сыграли вничью с Брайтоном со счетом 1:1 в 3-м туре чемпионата

31 августа 2024, 18:37 |
351
1
ВИДЕО. Скандал? В АПЛ пояснили, почему судья удалил Райса в матче Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

31 августа состоялся матч 3-го тура АПЛ 2024/25 между командами Арсенал и Брайтон.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:1.

На 49-й минуте хавбек канониров Деклан Райс был удален с поля после того, как получил вторую желтую карточку.

Эпизод вызвал недовольство всех болельщиков, поскольку за что именно рефери показал горчичник Деклану – непонятно.

Операционный центр АПЛ в X (бывший Twitter) объяснил действия судьи Криса Каваны:

«Судья показал вторую желтую карточку Деклану Райсу за задержку возобновления матча».

ВИДЕО. Момент, за который Райс получил вторую желтую и был удален

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видео удаление (красная карточка) Деклан Райс Арсенал Лондон Брайтон Арсенал - Брайтон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Gargantua81
а в чем скандал?  
абсолютно законная желтая карточка за то, что сознательно отбросил мяч после свистка, препятствуя соперникам ввести мяч в игру.
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