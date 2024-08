ВИДЕО. Скандал? В АПЛ пояснили, почему судья удалил Райса в матче Арсенала

31 августа состоялся матч 3-го тура АПЛ 2024/25 между командами Арсенал и Брайтон.

Поединок прошел на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:1.

На 49-й минуте хавбек канониров Деклан Райс был удален с поля после того, как получил вторую желтую карточку.

Эпизод вызвал недовольство всех болельщиков, поскольку за что именно рефери показал горчичник Деклану – непонятно.

Операционный центр АПЛ в X (бывший Twitter) объяснил действия судьи Криса Каваны:

«Судья показал вторую желтую карточку Деклану Райсу за задержку возобновления матча».

The referee issued a second yellow card to Declan Rice for delaying the restart.