ВИДЕО. Скандал? В АПЛ пояснили, почему судья удалил Райса в матче Арсенала
31 августа канониры сыграли вничью с Брайтоном со счетом 1:1 в 3-м туре чемпионата
31 августа состоялся матч 3-го тура АПЛ 2024/25 между командами Арсенал и Брайтон.
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Поединок прошел на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:1.
На 49-й минуте хавбек канониров Деклан Райс был удален с поля после того, как получил вторую желтую карточку.
Эпизод вызвал недовольство всех болельщиков, поскольку за что именно рефери показал горчичник Деклану – непонятно.
Операционный центр АПЛ в X (бывший Twitter) объяснил действия судьи Криса Каваны:
«Судья показал вторую желтую карточку Деклану Райсу за задержку возобновления матча».
#ARSBHA – 48’— Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) August 31, 2024
The referee issued a second yellow card to Declan Rice for delaying the restart.
ВИДЕО. Момент, за который Райс получил вторую желтую и был удален
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