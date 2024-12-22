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Италия
22 декабря 2024, 12:34 | Обновлено 22 декабря 2024, 12:38
1455
0

А Довбик выйдет? Названы стартовые составы на матч Рома – Парма

Клаудио Раньери и Фабио Пеккья определились со стартовыми составами своих команд

22 декабря 2024, 12:34 | Обновлено 22 декабря 2024, 12:38
1455
0
А Довбик выйдет? Названы стартовые составы на матч Рома – Парма
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В 17-м туре Итальянской Серии А римская «Рома» в домашнем поединке сыграет против «Пармы».

Клаудио Раньери и Фабио Пеккья определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Украинский форвард «волков» Артем Довбик начнет матч в стартовом составе.

Матч «Рома» – «Парма» запланирован на воскресенье, 22 декабря. Стартовый свисток встречи прозвучит в 13.30 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне «Рома» занимает 12 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 16 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.«Парма» находится на 15 строчке с 15 баллами.

Стартовые составы на матч «Рома» – «Парма»:

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стартовые составы Рома Рим Парма Артем Довбик Клаудио Раньери чемпионат Италии по футболу Серия A
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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