А Довбик выйдет? Названы стартовые составы на матч Рома – Парма

В 17-м туре Итальянской Серии А римская «Рома» в домашнем поединке сыграет против «Пармы».

Клаудио Раньери и Фабио Пеккья определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Украинский форвард «волков» Артем Довбик начнет матч в стартовом составе.

Матч «Рома» – «Парма» запланирован на воскресенье, 22 декабря. Стартовый свисток встречи прозвучит в 13.30 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне «Рома» занимает 12 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 16 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.«Парма» находится на 15 строчке с 15 баллами.

Стартовые составы на матч «Рома» – «Парма»: