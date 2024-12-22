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  4. Ван Леувен шокировал выбором лучшего украинского легионера
Англия
22 декабря 2024, 12:57 |
1105
3

Ван Леувен шокировал выбором лучшего украинского легионера

Назарий Русин получил признание от тренера

22 декабря 2024, 12:57 |
1105
3
Ван Леувен шокировал выбором лучшего украинского легионера
Getty Images/Global Images Ukraine. Назарий Русин

Главный тренер Металлиста 1925 года Патрик Ван Леувен выбрал топ-3 украинских легионеров, удивив своим решением.

  1. Назарий Русин (Сандерленд, Англия)
  2. Александр Петрусенко (Истра 1961, Хорватия/Антальяпор, Турция)
  3. Илья Забарный (Борнмут, Англия)

Русин играл под руководством ван Леувена в 2022-2023 годах за луганскую звезду. Тогда он забил 13 мячей и сделал шесть результативных передач в 30 матчах, а клуб стал бронзовым призером чемпионата.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел всего семь матчей за главную команду «черных котов» (145 минут). Последний раз он выходил на поле 1 октября в восьмом туре чемпионата по «Дерби Каунти».

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Патрик ван Леувен Назарий Русин Александр Петрусенко Илья Забарный Английская Премьер-лига Чемпионшип чемпионат Англии по футболу Сандерленд Борнмут Истра 1961
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 3
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BATI-GOOOOOL
Що він палить  ? А  він же з Нідерландів))
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+2
valerafan1
Цей "великий " аналітик тому і тренує тільки першоліговий Металіст.
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+2
Saar
А ви хотіли Луніна, Спорт ю Ей!?
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-1
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