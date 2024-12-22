Ван Леувен шокировал выбором лучшего украинского легионера

Главный тренер Металлиста 1925 года Патрик Ван Леувен выбрал топ-3 украинских легионеров, удивив своим решением.

Назарий Русин (Сандерленд, Англия) Александр Петрусенко (Истра 1961, Хорватия/Антальяпор, Турция) Илья Забарный (Борнмут, Англия)

Русин играл под руководством ван Леувена в 2022-2023 годах за луганскую звезду. Тогда он забил 13 мячей и сделал шесть результативных передач в 30 матчах, а клуб стал бронзовым призером чемпионата.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел всего семь матчей за главную команду «черных котов» (145 минут). Последний раз он выходил на поле 1 октября в восьмом туре чемпионата по «Дерби Каунти».