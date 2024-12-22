Англия22 декабря 2024, 12:57 |
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Ван Леувен шокировал выбором лучшего украинского легионера
Назарий Русин получил признание от тренера
22 декабря 2024, 12:57 |
1105
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Главный тренер Металлиста 1925 года Патрик Ван Леувен выбрал топ-3 украинских легионеров, удивив своим решением.
- Назарий Русин (Сандерленд, Англия)
- Александр Петрусенко (Истра 1961, Хорватия/Антальяпор, Турция)
- Илья Забарный (Борнмут, Англия)
Русин играл под руководством ван Леувена в 2022-2023 годах за луганскую звезду. Тогда он забил 13 мячей и сделал шесть результативных передач в 30 матчах, а клуб стал бронзовым призером чемпионата.
В текущем сезоне 26-летний форвард провел всего семь матчей за главную команду «черных котов» (145 минут). Последний раз он выходил на поле 1 октября в восьмом туре чемпионата по «Дерби Каунти».
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Комментарии 3
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Що він палить ? А він же з Нідерландів))
Цей "великий " аналітик тому і тренує тільки першоліговий Металіст.
А ви хотіли Луніна, Спорт ю Ей!?
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