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01 сентября 2024, 07:45 | Обновлено 01 сентября 2024, 07:46
147
0

Игорь КОСТЮК: «Забили много, но нужно играть агрессивнее и качественнее»

Наставник юношеской команды «Динамо» прокомментировал разгромную победу своих подопечных

01 сентября 2024, 07:45 | Обновлено 01 сентября 2024, 07:46
147
0
Игорь КОСТЮК: «Забили много, но нужно играть агрессивнее и качественнее»
Динамо Киев. Игорь Костюк

Наставник юношеской команды «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал победу своих подопечных в матчe против черкасского ЛНЗ (10:0).

- Мы настраивали футболистов играть агрессивно. Понимаем, что сейчас нет проходных матчей, поэтому хорошо настроились, реализовали свои моменты и, кроме них, создали еще много возможностей для взятия ворот. Хорошо, что получили три очка перед паузой, связанной с матчами сборных и забили много мячей. В общем, игра удавалась, мы все контролировали. Дали поиграть всем футболистам, чтобы они получили погрузку и игровую практику. В итоге, закономерно победили.

- Вы провели ротацию в стартовом составе по сравнению с предыдущим матчем или довольны тем, как проявили себя игроки?

- Есть нюансы, но счет говорит сам за себя. Будем разбирать моменты, ведь на завершающей стадии при счете 5:0 и 6:0 не очень быстро перестраивались на оборону и были эпизоды, когда ребята не доигрывали свои моменты. Это нужно исправлять.

- В целом ли вас устроила реализация?

- Да, мы забили много мячей, но нужно играть еще агрессивнее и качественнее в фазе завершения, потому что во втором тайме было много моментов, когда мы хорошо раскрывали фланги, но игроки не добегали до своих зон, где им нужно было быть, и это беспокоит.

- В прошлом сезоне вы тоже уверенно победили в обоих матчах с ЛНЗ, с тех пор эта команда не сильно изменилась?

- Нам нужно смотреть не то, как играет соперник, а на себя, на то, что мы делаем и насколько агрессивно действуем. Понятно, что в составе соперника много игроков 2007 и 2008 годов рождения, но такие есть и у нас. Думаю, пока команда ЛНЗ находится в процессе становления.

- Начинается пауза, связанная с матчами сборных, какие у вас планы на это время?

- В сборные должно было ехать 10 наших игроков, но Ищенко получил травму, поэтому 9. Они тоже получат международный опыт, что для нас хорошо. У остальных ребят будет два выходных. Собираемся во вторник, а в субботу проведем контрольную игру с командой «Ставки» (Полесье) и будем ждать наших сборников и продолжать готовиться к матчам чемпионата.

- Насколько серьезна травма у Даниила Ищенко?

- Немного защемило спину и будет восстанавливаться. Будем консультироваться и советоваться с врачами по поводу того, когда он сможет вернуться в общую группу.

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Динамо Киев U-19 Динамо - ЛНЗ чемпионат Украины по футболу U-19 Игорь Костюк
Сергей Рипьюк Источник: ФК Динамо Киев
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