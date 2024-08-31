Динамо U-19 забило 10 голов, Вячеслав Суркис отразил пенальти
Яркий матч в юношеском чемпионате
В матче юношеского чемпионата Украины Динамо удалось легко разобраться с ЛНЗ, забив в ворота черкасской команды сразу 10 безответных голов. Хет-трик оформил Герич, дубль на счету Пеикришвили.
В конце ЛНЗ U-19 мог отыграть один мяч, но вратарь Вячеслав Суркис потянул удар с точки.
В чемпионате U-19 лидирует Шахтер с 15 пунктами, киевляне идут на второй позиции с 13 очками.
Чемпионат U19, 5-й тур
«Динамо» – ЛНЗ – 10:0 (7:0)
Голы: Герич (6, 40, 65), Маткевич (10), Пеикришвили (24, 45+1), Саленко (27), Осипенко (36), Лобко (82), Кремчанин (88)
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