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Молодежные турниры
31 августа 2024, 19:35 | Обновлено 31 августа 2024, 19:44
1289
2

Динамо U-19 забило 10 голов, Вячеслав Суркис отразил пенальти

Яркий матч в юношеском чемпионате

31 августа 2024, 19:35 | Обновлено 31 августа 2024, 19:44
1289
2
Динамо U-19 забило 10 голов, Вячеслав Суркис отразил пенальти
ФК Динамо Киев

В матче юношеского чемпионата Украины Динамо удалось легко разобраться с ЛНЗ, забив в ворота черкасской команды сразу 10 безответных голов. Хет-трик оформил Герич, дубль на счету Пеикришвили.

В конце ЛНЗ U-19 мог отыграть один мяч, но вратарь Вячеслав Суркис потянул удар с точки.

В чемпионате U-19 лидирует Шахтер с 15 пунктами, киевляне идут на второй позиции с 13 очками.

Чемпионат U19, 5-й тур

«Динамо» – ЛНЗ – 10:0 (7:0)
Голы: Герич (6, 40, 65), Маткевич (10), Пеикришвили (24, 45+1), Саленко (27), Осипенко (36), Лобко (82), Кремчанин (88)

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Динамо Киев Динамо Киев U-19 Вячеслав Суркис чемпионат Украины по футболу U-19
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Citrullus lanatus
Ну и добавили бы про Кривбасс - Шахтёр 0:3  в этом же турнире.  Раз упомянули кто лидер.
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