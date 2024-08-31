Конец «Ротань-стайла». Что нужно знать об успешном старте Александрии

«Александрия» выдала фантастический старт сезона. Команда Руслана Ротаня одержала три победы в трех матчах над не самыми простыми соперниками. Действующим чемпионом и обладателем Кубка Украины «Шахтером», амбициозным и финансово состоятельным ЛНЗ и достаточно крепкой по меркам УПЛ «Зарей». При этом две победы из трех были одержаны в гостях.

Удачная селекция

Александрийцы очень грамотно провели трансферную кампанию. Нужно отдать должное менеджерам клуба, которые, не тратя денег на усиление, работали по свободным агентам. Из «Динамо» пришел Никита Кравченко, в прошлом сезоне игравший на правах аренды за «Полесье». Каши не портил, но новому тренеру Имаду Ашуру не подошел. А «Динамо» Никита вообще не был нужным. Александрийцы не просто арендовали Кравченко, а подписали с ним полноценный контракт. «Динамо» только получит определенный процент от дальнейших трансферов.



На правом фланге «Александрии» играл не очень стабильный другой воспитанник «Динамо» Даниил Скорко. У Кравченко гораздо больше опыта, квалификации, чем у Скорко. Никита сразу начал стабильно играть в новом клубе.

ФК Александрия

Аналогичная история с Артемом Шабановым. В «Полесье» Артем был ключевым игроком, но в новую концепцию клуба он не вписался. Опытный игрок с опытом игры в еврокубках получил статус свободного агента. У «Александрии» не все было хорошо в зоне центрального защитника. Не хватало стабильности. Приход Шабанова сразу усилил команду.

В середину поля пришел Дмитрий Мишнев. В свое время он был одним из лидеров в «Мариуполе». Но период в «Заре» не был особенно стабильным. Мишнев – игрок с огромным опытом и определенным классом на уровне УПЛ. Дмитрий может играть сразу, дать не только качество, но и глубину состава в середине поля.

Третьим изгнанником из «Полесья» стал Артем Козак. Один из ведущих игроков житомирян оказался не нужен команде после вылета из еврокубков. «Александрия» подобрала опытного игрока для усиления середины поля.



Наконец, в атаку пришел Александр Филиппов. Нападающий никак не мог решить, где будет играть после «Днепра-1», потому что было сразу несколько вариантов. Опытный форвард решил продолжить свои выступления в «Александрии». В прошлом сезоне позиция нападающего была одной из наиболее проблемных для команды Руслана Ротаня.

Реальная потеря только одна – Николай Михайленко, вернувшийся из аренды в «Динамо». С Владиславом Калитвинцевым и Антоном Кравченко не продлили контракты. Молодые Кирилл Сигеев и Роман Савченко вернулись в «Шахтер».

«Александрия» усилила позиции на правом фланге обороны и центре защиты. Пришли два игрока в середину поля. Плюс нападающий. 4-5 позиций были усилены игроками, которые могут играть сразу. При этом не было заплачено ни копейки за трансферы. Все новички пришли в статусе свободных агентов.

По два игрока на каждую позицию

Если в прошлом сезоне команда Руслана Ротаня делала ставку на молодежь, что делало команду нестабильной, то с приходом опытных футболистов александрийцы сразу получили класс. Это не могло не отразиться на результатах команды.

ФК Александрия

Другой момент – адаптация. В прошлом сезоне клуб пригласил ряд игроков, среди них и легионеры. Каждому нужно было время, чтобы понять новые правила игры в клубе. Особенно это касается бразильцев, которым нужно было адаптироваться не только к новым тренерским требованиям, но и к жизни в Украине. Кто-то смог себя показать, а кто-то поехал домой.

Сейчас очень здорово смотрится бразилец Безерра. Миниатюрный, но очень быстрый вингер. Если ему дать простор, то догнать его уже непросто. Джевани и Мигель Кампос не так ярки, но это все равно добротные футболисты, которые дают глубину состава.

Произошел определенный прогресс игроков, которые за год выросли. Тот же Георгий Ермаков стал первым номером, вытеснив опытного Никиту Шевченко.



«Александрия» сейчас имеет очень хорошую скамью запасных. Конкуренция есть на каждой позиции. Фактически, сейчас у Ротаня по два игрока на каждое место. Травмы, спады формы, дисквалификации – особенно не страшны. Плюс конкуренция, заставляющая игроков работать еще больше. Никому из футболистов ничего не гарантировано. Нужно доказывать свое место под солнцем. У тренера есть возможность усиливать игру команду с помощью замен, проводить ротацию. Благо, 5 замен дают такие возможности. Сейчас не каждый футболист даже может выходить на замену. Например, Денис Костышин сидит в глубоком запасе.

Качество состава серьезно возросло. Сегодня александрийцы по именам 5-6 в УПЛ. Есть люди, игравшие на уровне ЛЧ. Главное – опыт, являющийся признаком стабильности и класса.

Эффект прихода Антонова

Руслан Ротань почти не проводил подготовку к сезону с «Александрией». Наставник готовил сборную к Олимпиаде. Сама подготовка плюс турнир. Руслан Петрович отсутствовал не один, а вместе со своими помощниками – Сергеем Кравченко и Евгением Гресем.

У меня были сомнения, что команда будет готова к старту сезона. Потому что, если нет тренерского штаба почти в полном составе, то потом возникают проблемы. В прошлом году Ротань был на молодежном Евро. Первая часть сезона для александрийцев была не очень удачной.



Сейчас создается такое впечатление, что александрийцы активно готовились к сезону, все были на месте – игроки и тренерский штаб. Понятно, что Руслан Ротань контролировал процесс, разрабатывал план подготовки, но дело здесь в другом.

ФК Александрия

Алексей Антонов оказался ненужным «Черноморцу». С помощником Романа Григорчука не продлили контракт в Одессе. Антонов не получил самостоятельную работу (хотя заслуживал своего шанса как никто другой) и не остался даже в новом тренерском штабе одесситов. После чего еще в июле трудоустроился в «Александрии». Фактически, Алексей готовил команду к сезону.

У Антонова есть огромный опыт работы с Григорчуком. Роман Иосифович является поклонником рационального футбола, где огромное внимание уделяется игре в обороне. Команды Григорчука никогда не были эстетичны, они всегда были заточены на результат.

На мой взгляд, как раз Антонов принес такую ​​нужную для «Александрии» рациональность. Команда упростила игру, отказалась от контроля мяча, больше начала использовать прессинг, строить атаки через фланги. «Ротань-стайла» фактически уже нет: «Александрия» уже стала не романтической командой, а рациональной.



Я понимаю, что главный тренер команды Ротань, а не Антонов. Но именно приход Алексея принес много рациональности для команды. Если Ротань и Кравченко – это одно видение футбола, то Антонов смог принести что-то свое, что-то новое. Не противопоставить идеям главного тренера, а дополнить их.

Плюс, сам Ротань набрался опыта. За полтора сезона на клубном уровне он достаточно набил шишек. Не было результата, который ждали, но тренер рос, набирался опыта. Подобрался хороший штаб помощников.

ФК Александрия

Что дальше?

Успешный старт дает все шансы «Александрии» бороться за еврокубки. «Кривбасс» будет отходить после провала в еврокубках, «Полесье», ЛНЗ и «Карпаты» переживают период становления. У «Руха» свои проблемы с составом. Можно бороться за 3-4 места.

Многое будет зависеть от финансовой стабильности. Если будут задержки по зарплате, если игроки не будут получать премии, то очень тяжело будет футболистам искать мотивацию играть на все сто процентов.

Кроме увеличения глубины состава, в этом сезоне клуб с Кировоградщины заявил еще команду во Вторую лигу. Это все расходы. Денег нужно будет больше, чем в прошлом сезоне.

Травмы или их отсутствие также будут играть важную роль. В составе команды хватает опытных футболистов. Я очень сомневаюсь, что Александр Филиппов, Кирилл Ковалец или Артем Шабанов смогут играть постоянно. Значение каждого игрока очень важно для построения игры команды и результата. В команде нет и близко такого форварда, как Филиппов. Поэтому для александрийцев очень важно, чтобы лидеры были здоровы.