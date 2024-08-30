Украина. Премьер лига30 августа 2024, 11:38 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Левый Берег
1 сентября в 13:00 состоится матч 5-го тура УПЛ
30 августа 2024, 11:38 |
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В воскресенье, 1 сентября, в 13:00 состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Верес» и «Левый берег».
Команды встретятся на стадионе «Авангард» в Ровно.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Шурман Денис из Киева.
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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