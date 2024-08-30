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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Левый Берег
Украина. Премьер лига
30 августа 2024, 11:38 |
64
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Левый Берег

1 сентября в 13:00 состоится матч 5-го тура УПЛ

30 августа 2024, 11:38 |
64
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Левый Берег
УПЛ

В воскресенье, 1 сентября, в 13:00 состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Верес» и «Левый берег».

Команды встретятся на стадионе «Авангард» в Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Шурман Денис из Киева.

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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