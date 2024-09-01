Чемпионат Португалии. Спортинг продолжает защиту титула. Пострадал Порту

Прошли четыре матча чемпионата Португалии по футболу. В центральной игре встречались победитель прошлого розыгрыша «Спортинг» и «Порту». Игра окончилась победой хозяев со счетом 2:0. Эта победа стала для «Спортинга» четвёртой подряд, команда идет без потерь. Один из голов забил лучший бомбардир команды Виктор Дьокереш.

Чемпионат Португалии. 4 тур

Спортинг – Порту – 2:0

Голы: Дьокереш, 72, пен, Катаму, 90+4

Санта Клара – АВС – 2:1

Голы: Силва, 24, Сафира, 58 – Грау, 34

Эштрел Амадора – Каза Пия – 0:1

Гол: Перейра, 61

Боавишта – Эшторил – 0:0

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