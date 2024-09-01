Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпионат Португалии. Спортинг продолжает защиту титула. Пострадал Порту
Чемпионат Португалии
Боавишта
31.08.2024 20:00 – FT 0 : 0
Эшторил
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
01 сентября 2024, 04:40 | Обновлено 01 сентября 2024, 06:32
96
0

Чемпионат Португалии. Спортинг продолжает защиту титула. Пострадал Порту

Закончились четыре игры местного первенства

01 сентября 2024, 04:40 | Обновлено 01 сентября 2024, 06:32
96
0
Чемпионат Португалии. Спортинг продолжает защиту титула. Пострадал Порту
Getty Images/Global Images Ukraine

Прошли четыре матча чемпионата Португалии по футболу. В центральной игре встречались победитель прошлого розыгрыша «Спортинг» и «Порту». Игра окончилась победой хозяев со счетом 2:0. Эта победа стала для «Спортинга» четвёртой подряд, команда идет без потерь. Один из голов забил лучший бомбардир команды Виктор Дьокереш.

Чемпионат Португалии. 4 тур

Спортинг – Порту – 2:0

Голы: Дьокереш, 72, пен, Катаму, 90+4

Санта Клара – АВС – 2:1

Голы: Силва, 24, Сафира, 58 – Грау, 34

Эштрел Амадора – Каза Пия – 0:1

Гол: Перейра, 61

Боавишта – Эшторил – 0:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

По теме:
Снова дубль Суареса. Интер Майами разгромил Чикаго Файр
Лига 1. Разгром от соперника Шахтера, поражение Монпелье, победа Марселя
Эвертон – Борнмут – 2:3. Камбэк команды Забарного. Видео голов и обзор
Спортинг Лиссабон Порту Эштрела Амадора Каза Пия Боавишта Эшторил чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марта и Костюк. Женская сборная Украины в Евролиге обыграла Португалию
Футбол | 01 сентября 2024, 00:23 0
Марта и Костюк. Женская сборная Украины в Евролиге обыграла Португалию
Марта и Костюк. Женская сборная Украины в Евролиге обыграла Португалию

В матче 2-го тура Евролиги-2024 голы забили Марта и Костюк

Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
Футбол | 01 сентября 2024, 00:24 11
Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить
Спасти рядового Мудрика. У Челси есть только три варианта, как поступить

Михаил провел в АПЛ уже полтора сезона, и никаких поблажек ему делать больше не будут

Таблица коэффициентов. Трое с нулем: у Украины – еще минус одна позиция
Футбол | 31.08.2024, 08:23
Таблица коэффициентов. Трое с нулем: у Украины – еще минус одна позиция
Таблица коэффициентов. Трое с нулем: у Украины – еще минус одна позиция
Зинченко отреагировал на переход Стерлинга в Арсенал
Футбол | 31.08.2024, 11:00
Зинченко отреагировал на переход Стерлинга в Арсенал
Зинченко отреагировал на переход Стерлинга в Арсенал
ВИДЕО. Скандал? В АПЛ пояснили, почему судья удалил Райса в матче Арсенала
Футбол | 31.08.2024, 18:37
ВИДЕО. Скандал? В АПЛ пояснили, почему судья удалил Райса в матче Арсенала
ВИДЕО. Скандал? В АПЛ пояснили, почему судья удалил Райса в матче Арсенала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мичел выcказался об игре Цыганкова после классного матча украинца
Мичел выcказался об игре Цыганкова после классного матча украинца
30.08.2024, 00:05 1
Футбол
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
30.08.2024, 17:10 2
Футбол
Известны все пары третьего круга на US Open 2024 у женщин
Известны все пары третьего круга на US Open 2024 у женщин
30.08.2024, 07:56
Теннис
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов
30.08.2024, 19:19 11
Футбол
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
30.08.2024, 17:49 6
Футбол
ФОТО. А Мбаппе-то нет! Лицо президента ПСЖ после жеребьевки Лиги чемпионов
ФОТО. А Мбаппе-то нет! Лицо президента ПСЖ после жеребьевки Лиги чемпионов
30.08.2024, 07:26 1
Футбол
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
31.08.2024, 08:12
Теннис
Бесплатный спортивный телеканал от MEGOGO начал работу
Бесплатный спортивный телеканал от MEGOGO начал работу
30.08.2024, 12:12 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем