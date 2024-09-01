Чемпионат Португалии. Спортинг продолжает защиту титула. Пострадал Порту
Закончились четыре игры местного первенства
Прошли четыре матча чемпионата Португалии по футболу. В центральной игре встречались победитель прошлого розыгрыша «Спортинг» и «Порту». Игра окончилась победой хозяев со счетом 2:0. Эта победа стала для «Спортинга» четвёртой подряд, команда идет без потерь. Один из голов забил лучший бомбардир команды Виктор Дьокереш.
Чемпионат Португалии. 4 тур
Спортинг – Порту – 2:0
Голы: Дьокереш, 72, пен, Катаму, 90+4
Санта Клара – АВС – 2:1
Голы: Силва, 24, Сафира, 58 – Грау, 34
Эштрел Амадора – Каза Пия – 0:1
Гол: Перейра, 61
Боавишта – Эшторил – 0:0
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