Шахтер – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В воскресенье, 5 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют донецкий «Шахтер» и «Черноморец» Одесса.

Игра проходит в Киевской области на стадионе «Левый берег».

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Донецкий «Шахтер» в турнирной таблице УПЛ занимает 1-е место, имея в активе 64 очка. У «Черноморца» 10-я позиция и 29 набранных пунктов.

УПЛ. 5 мая, 27-й тур.

Шахтер – Черноморец – 2:0

Голы: Судаков, 20, Сикан, 23.

ГОЛ! Судаков, 20 мин, 1:0! ГОЛ! Сикан, 23 мин, 2:0!