Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 18:55 |
622
0

Шахтер – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча 27-го тура УПЛ

05 мая 2024, 18:55 |
622
0
Шахтер – Черноморец. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УПЛ

В воскресенье, 5 мая, проходит матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют донецкий «Шахтер» и «Черноморец» Одесса.

Игра проходит в Киевской области на стадионе «Левый берег».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Донецкий «Шахтер» в турнирной таблице УПЛ занимает 1-е место, имея в активе 64 очка. У «Черноморца» 10-я позиция и 29 набранных пунктов.

УПЛ. 5 мая, 27-й тур.

Шахтер – Черноморец – 2:0
Голы: Судаков, 20, Сикан, 23.

ГОЛ! Судаков, 20 мин, 1:0! ГОЛ! Сикан, 23 мин, 2:0!

По теме:
БРАЖКО: «В перерыве разозлились сами на себя, ведь так играть нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «Всем игрокам говорю – получать наслаждение от каждого эпизода»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «В первом тайме играли плохо, забили – и стало легче»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Шахтер - Черноморец видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Больше тайма в меньшинстве. Заря в Житомире сыграла вничью с Полесьем
Футбол | 05 мая 2024, 14:58 13
Больше тайма в меньшинстве. Заря в Житомире сыграла вничью с Полесьем
Больше тайма в меньшинстве. Заря в Житомире сыграла вничью с Полесьем

Команды обменялись голами

Мичел оценил матч с Барселоной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
Футбол | 04 мая 2024, 23:15 1
Мичел оценил матч с Барселоной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас
Мичел оценил матч с Барселоной, в котором Довбик забил и отдал голевой пас

«Жирона» обыграла «сине-гранатовых» со счетом 4:2 в 34-м туре Ла Лиги

Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
Футбол | 04.05.2024, 20:50
Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
Гол и ассист Довбика, шедевр от Порту. Жирона снова одолела Барселону
Футбол | 04.05.2024, 21:31
Гол и ассист Довбика, шедевр от Порту. Жирона снова одолела Барселону
Гол и ассист Довбика, шедевр от Порту. Жирона снова одолела Барселону
Динамо – Колос – 5:0. Мощный второй тайм от киевлян. Видео голов и обзор
Футбол | 05.05.2024, 17:58
Динамо – Колос – 5:0. Мощный второй тайм от киевлян. Видео голов и обзор
Динамо – Колос – 5:0. Мощный второй тайм от киевлян. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Канело защитил абсолют. Мунгия потерпел первое поражение в карьере
Канело защитил абсолют. Мунгия потерпел первое поражение в карьере
05.05.2024, 07:35
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Литву и повысилась в классе
ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Литву и повысилась в классе
03.05.2024, 21:47 37
Хоккей
ВИДЕО. Безумное начало матча Жирона – Барселона! 1:1, Довбик уже забил
ВИДЕО. Безумное начало матча Жирона – Барселона! 1:1, Довбик уже забил
04.05.2024, 19:43 3
Футбол
Довбик вписал свое имя в историю Жироны благодаря голу в ворота Барселоны
Довбик вписал свое имя в историю Жироны благодаря голу в ворота Барселоны
04.05.2024, 21:01
Футбол
Исторический сезон Жироны. Команда Цыганкова и Довбика вышла в ЛЧ
Исторический сезон Жироны. Команда Цыганкова и Довбика вышла в ЛЧ
04.05.2024, 21:36 19
Футбол
У Байера – не самая длинная беспроигрышная серия. Что нужно для рекорда?
У Байера – не самая длинная беспроигрышная серия. Что нужно для рекорда?
04.05.2024, 08:01 3
Футбол
Валенсия приняла решение по Яремчуку. Где продолжит карьеру украинец?
Валенсия приняла решение по Яремчуку. Где продолжит карьеру украинец?
03.05.2024, 17:27 8
Футбол
Сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов?
Сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов?
04.05.2024, 18:07 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем