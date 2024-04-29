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Испания
29 апреля 2024, 22:14 |
222
0

Звездный игрок Барселоны признался, покинет ли клуб летом 2024 года

Роберт Левандовски заверил, что его уход невозможен

29 апреля 2024, 22:14 |
222
0
Звездный игрок Барселоны признался, покинет ли клуб летом 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

35-летний польский форвард испанской «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, собирается ли он покинуть клуб в летнее трансферное окно:

«Уйти из «Барсы» этим летом для меня определенно невозможно, это не тема для разговоров.

Физически я чувствую себя хорошо. Так будет еще как минимум 2 года. Когда я физически перестану быть на высшем уровне, я начну думать», – цитирует Роберта инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Bild.

В текущем сезоне Левандовски провел 43 матча в футболке «сине-гранатовых» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 9 ассистов. Контракт поляка с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» рассматривало возможность подписать Артема Довбика из «Жироны» в качестве замены Левандовски.

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Даниил Агарков Источник: Bild
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