Звездный игрок Барселоны признался, покинет ли клуб летом 2024 года

35-летний польский форвард испанской «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, собирается ли он покинуть клуб в летнее трансферное окно:

«Уйти из «Барсы» этим летом для меня определенно невозможно, это не тема для разговоров.

Физически я чувствую себя хорошо. Так будет еще как минимум 2 года. Когда я физически перестану быть на высшем уровне, я начну думать», – цитирует Роберта инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Bild.

В текущем сезоне Левандовски провел 43 матча в футболке «сине-гранатовых» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 9 ассистов. Контракт поляка с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» рассматривало возможность подписать Артема Довбика из «Жироны» в качестве замены Левандовски.

🚨🔵🔴 Robert Lewandowski: “Leaving Barça for me this summer is definitely not possible, it’s not a topic”.



“I physically feel good. As of today, this is the case for at least 2 more years. When I’m physically no longer at a top level, I’d start thinking”, told BILD. pic.twitter.com/mE2IR9LhJy