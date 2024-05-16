Гризманн стал 12-м среди голеадоров Ла Лиги. Далеко ли до топ-10 и Месси?

15 мая в матче 36-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» на выезде разгромил «Хетафе» со счетом 3:0.

Все три гола «матрасников» на свой счет записал нападающий Антуан Гризманн.

Это 5-й хет-трик Гризманна за «Атлетико» в Ла Лиге. Больше матчей с тремя голами за клуб имеют только Хосе Гарате (6), Адриан Эскудеро (7), Хоакин Пейро (7) и Пако Кампос (8).

Ко всему прочему, Антуан Гризманн со 187 голами в активе поднялся на 12-е место среди бомбардиров в истории Ла Лиги. Он опередил Давида Вилью (185) и Карлоса Гонсалеса (186), известного как Сантильяна.

Для попадания в топ-10 Гризманну нужно забить 215 голов. Рекордсменами чемпионата Испании по голам являются Криштиану Роналду (311) и Лионель Месси (474).