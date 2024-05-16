Клуб из Закарпатья хочет возобновить выступления в ПФЛ
«Ужгород» хочет стартовать во Второй лиге
Как стало известно Sport.ua, ужгородские футболисты, которые в свое время соревновались в Первой лиге, но приостановили свои выступления после российской агрессии в Украине, настроены вернуться в ПФЛ.
По имеющейся информации закарпатцы хотят быть представлены во Второй лиге.
Также изъявили желание выступать в этом дивизионе и вторые команды «Полесья», «Александрии», «Буковины», ведутся переговоры на эту тему с «Ворсклой» и «Колосом».
Под вопросом дальнейшее участие «Кремня-2».
Напомним, что ранее состоялась жеребьевка переходных матчей между Первой и Второй лигой.
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