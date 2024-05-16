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  4. Клуб из Закарпатья хочет возобновить выступления в ПФЛ
Украина. Вторая лига
16 мая 2024, 13:54 |
1267
0

Клуб из Закарпатья хочет возобновить выступления в ПФЛ

«Ужгород» хочет стартовать во Второй лиге

16 мая 2024, 13:54 |
1267
0
Клуб из Закарпатья хочет возобновить выступления в ПФЛ
ФК Ужгород

Как стало известно Sport.ua, ужгородские футболисты, которые в свое время соревновались в Первой лиге, но приостановили свои выступления после российской агрессии в Украине, настроены вернуться в ПФЛ.

По имеющейся информации закарпатцы хотят быть представлены во Второй лиге.

Также изъявили желание выступать в этом дивизионе и вторые команды «Полесья», «Александрии», «Буковины», ведутся переговоры на эту тему с «Ворсклой» и «Колосом».

Под вопросом дальнейшее участие «Кремня-2».

Напомним, что ранее состоялась жеребьевка переходных матчей между Первой и Второй лигой.

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Ужгород Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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