Ребров назвал зарплату игроков Динамо в 2014 году
Главный тренер сборной Украины в то время искал индивидуальный подход к каждому
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, как он изменился за последние 10 лет:
«Меня часто спрашивают, что труднее: быть игроком или тренером? Я считаю, что тренером, потому что после свистка работа игрока заканчивается, и он идет домой, тогда как на тренере лежит анализ прошедшей игры и подготовка к той, которая будет.
Если в прошлом ты был игроком, этот опыт тебе особо не поможет, когда ты станешь тренером. Зато теперь помогает тот опыт, который я получил за эти десять лет. В первый год тренерства у меня была куча идей, не подтвержденных практикой.
Когда я возглавил «Динамо», где у футболистов могла быть зарплата по 3 миллиона долларов в год, важным было получить их доверие. Поэтому я сразу начал искать индивидуальный подход к каждому. Впоследствии их вера в меня дала результаты».
Ранее Сергей Ребров сравнил должность главного тренера в клубе и сборной.
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