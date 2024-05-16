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  4. Ребров назвал зарплату игроков Динамо в 2014 году
Украина. Премьер лига
16 мая 2024, 13:31 |
3130
0

Ребров назвал зарплату игроков Динамо в 2014 году

Главный тренер сборной Украины в то время искал индивидуальный подход к каждому

16 мая 2024, 13:31 |
3130
0
Ребров назвал зарплату игроков Динамо в 2014 году
ФК Динамо Киев. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, как он изменился за последние 10 лет:

«Меня часто спрашивают, что труднее: быть игроком или тренером? Я считаю, что тренером, потому что после свистка работа игрока заканчивается, и он идет домой, тогда как на тренере лежит анализ прошедшей игры и подготовка к той, которая будет.

Если в прошлом ты был игроком, этот опыт тебе особо не поможет, когда ты станешь тренером. Зато теперь помогает тот опыт, который я получил за эти десять лет. В первый год тренерства у меня была куча идей, не подтвержденных практикой.

Когда я возглавил «Динамо», где у футболистов могла быть зарплата по 3 миллиона долларов в год, важным было получить их доверие. Поэтому я сразу начал искать индивидуальный подход к каждому. Впоследствии их вера в меня дала результаты».

Ранее Сергей Ребров сравнил должность главного тренера в клубе и сборной.

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Сергей Ребров Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу зарплаты финансы
Дмитро Вербинський Источник: Forbes Украина
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