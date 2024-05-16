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  4. ВИДЕО. Траоре поздравил украинцев с Днем вышиванки
Украина. Премьер лига
16 мая 2024, 11:42 |
795
1

ВИДЕО. Траоре поздравил украинцев с Днем вышиванки

Буркинийский легионер донецкого клуба заговорил по-украински

16 мая 2024, 11:42 |
795
1
ВИДЕО. Траоре поздравил украинцев с Днем вышиванки
ФК Шахтер Донецк. Лассина Траоре

Нападающий донецкого «Шахтера» Лассина Траоре красиво поздравил украинцев с Днем вышиванки.

На видео буркинийский легионер донецкого клуба сидит за столом, на котором представлены традиционные украинские блюда. В частности это борщ, сало и пампушки.

«Поздравляю с Днем вышиванки», – сказал Траоре на украинском языке.

Всемирный день вышиванки празднуют каждый год в третий четверг мая.

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Лассина Траоре вышиванка lifestyle Шахтер Донецк
Владимир Клепач Источник: Instagram
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Андрій Заліщук
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