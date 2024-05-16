Украина. Премьер лига16 мая 2024, 11:42 |
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ВИДЕО. Траоре поздравил украинцев с Днем вышиванки
Буркинийский легионер донецкого клуба заговорил по-украински
16 мая 2024, 11:42 |
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Нападающий донецкого «Шахтера» Лассина Траоре красиво поздравил украинцев с Днем вышиванки.
На видео буркинийский легионер донецкого клуба сидит за столом, на котором представлены традиционные украинские блюда. В частности это борщ, сало и пампушки.
«Поздравляю с Днем вышиванки», – сказал Траоре на украинском языке.
Всемирный день вышиванки празднуют каждый год в третий четверг мая.
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