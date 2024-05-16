ВИДЕО. Траоре поздравил украинцев с Днем вышиванки

Нападающий донецкого «Шахтера» Лассина Траоре красиво поздравил украинцев с Днем вышиванки.

На видео буркинийский легионер донецкого клуба сидит за столом, на котором представлены традиционные украинские блюда. В частности это борщ, сало и пампушки.

«Поздравляю с Днем вышиванки», – сказал Траоре на украинском языке.

Всемирный день вышиванки празднуют каждый год в третий четверг мая.