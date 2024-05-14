В сети появилось видео, как 39-летний экс-футболист киевского «Динамо» Артем Милевский отказался давать интервью на украинском языке.

Журналистка попросила бывшего игрока киевлян пообщаться на украинском или хотя бы попробовать.

Артем вначале сказал, что готов отвечать на русском, а вопросы можно задавать на украинском, поскольку понимает его, но свободно общаться не может. Потом Милевский просто ушел.

18 апреля 2024 года медиафутбольный клуб IGNIS официально объявил о подписании Артема. Милевский уже успел отыграть несколько матчей.

ВИДЕО. Милевский отказался разговаривать на украинском языке с журналисткой