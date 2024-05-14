ВИДЕО. Милевский отказался разговаривать на украинском языке с журналисткой
Артем просто ушел, а до этого предложил отвечать на русском
В сети появилось видео, как 39-летний экс-футболист киевского «Динамо» Артем Милевский отказался давать интервью на украинском языке.
Журналистка попросила бывшего игрока киевлян пообщаться на украинском или хотя бы попробовать.
Артем вначале сказал, что готов отвечать на русском, а вопросы можно задавать на украинском, поскольку понимает его, но свободно общаться не может. Потом Милевский просто ушел.
18 апреля 2024 года медиафутбольный клуб IGNIS официально объявил о подписании Артема. Милевский уже успел отыграть несколько матчей.
ВИДЕО. Милевский отказался разговаривать на украинском языке с журналисткой
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Челюсть бєларуська?
Так хай бєларуською відповідає...
негодяй, однозначно
слышали как он сказал про наше священное животное? не "КІТ" а какой то мерзкий "кооот".
расстрелять!