Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Милевский отказался разговаривать на украинском языке с журналисткой
Украина. Премьер лига
14 мая 2024, 23:04 |
2909
18

ВИДЕО. Милевский отказался разговаривать на украинском языке с журналисткой

Артем просто ушел, а до этого предложил отвечать на русском

14 мая 2024, 23:04 |
2909
18
ВИДЕО. Милевский отказался разговаривать на украинском языке с журналисткой
Instagram. Артем Милевский

В сети появилось видео, как 39-летний экс-футболист киевского «Динамо» Артем Милевский отказался давать интервью на украинском языке.

Журналистка попросила бывшего игрока киевлян пообщаться на украинском или хотя бы попробовать.

Артем вначале сказал, что готов отвечать на русском, а вопросы можно задавать на украинском, поскольку понимает его, но свободно общаться не может. Потом Милевский просто ушел.

18 апреля 2024 года медиафутбольный клуб IGNIS официально объявил о подписании Артема. Милевский уже успел отыграть несколько матчей.

ВИДЕО. Милевский отказался разговаривать на украинском языке с журналисткой

По теме:
ВИДЕО. Усик оценил форму Фьюри перед мегафайтом
ВИДЕО. Состоялось официальное прибытие Усика в Эр-Рияд на мегафайт с Фьюри
ВИДЕО. Усик – о схватке с отцом Фьюри, Лунин остается в Реале
видео Артем Милевский украинский язык
Даниил Агарков Источник
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал разгромил в Мадриде Алавес. Лунин провел матч в запасе
Футбол | 15 мая 2024, 00:26 3
Реал разгромил в Мадриде Алавес. Лунин провел матч в запасе
Реал разгромил в Мадриде Алавес. Лунин провел матч в запасе

«Королевский клуб» одержал победу со счетом 5:0

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 14 мая 2024, 07:27 0
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри

Поединок за абсолют пройдет вечером 18 мая в саудовском Эр-Рияде

Легендарный Майк Тайсон назвал победителя боя Усик – Фьюри
Бокс | 14.05.2024, 10:12
Легендарный Майк Тайсон назвал победителя боя Усик – Фьюри
Легендарный Майк Тайсон назвал победителя боя Усик – Фьюри
Дмитрий РИЗНЫК: «Матч за Кубок – финальная игра сезона. Шахтер готов»
Футбол | 14.05.2024, 19:12
Дмитрий РИЗНЫК: «Матч за Кубок – финальная игра сезона. Шахтер готов»
Дмитрий РИЗНЫК: «Матч за Кубок – финальная игра сезона. Шахтер готов»
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Новый фаворит, где Месси?
Футбол | 14.05.2024, 10:01
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Новый фаворит, где Месси?
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Новый фаворит, где Месси?
Комментарии 18
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Владислав Антонов
Маразм, хай говорить як хоче. А ділити людей по мовному принципу - це брудні ігри політиків. Розділяй і пануй.
Ответить
+6
Показать Скрыть 3 ответа
FUTUR70
Ало гараж ! Він БЕЛАРУС ! Якщо ви не знали.
Ответить
+4
Виталий Федорчук
Дібіл
Челюсть бєларуська? 
Так хай бєларуською відповідає...
Ответить
+3
_Per4ecter_
А. Мілевський досі не спромігся вивичити розмовну українську? Сором та ганьба. 
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
UN
Он же беларус.
Ответить
+3
Chystyi_stavok
Та що, українська від його ніде не візьметься, можна навіть не сподіватися.
Ответить
+1
Владислав Рейский
Не мешало бы что б знали укр язык все кто играл за СБУ
Ответить
+1
Gargantua
та все
негодяй, однозначно
слышали как он сказал про наше священное животное? не "КІТ" а какой то мерзкий "кооот".
расстрелять!
Ответить
0
Выталкиватель парашутистов
Где, в какой стране вы видели алкоголиков-лингвистов? Даже если и были у него способности к изучению языков, алкоголь и наркота убили это в зародыше, говорят, что он уже полный импотент, а это просто ужасно....  .Пожалеть его надо и налить стопочку з упокой футболиста умершего в нем....
Ответить
-1
Фанькин кот
Это архитрудно с пропитыми мозгами.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
seregka1991
Цей кретин навіть зараз пише англійською роскладкою расеянські слова у всіх соцмережах, тому-що не може вивчити раске роскладку, про яку мову річ, зупинка у розвитку ще давно, схаменіться)
Ответить
-1
D.Lanskoy
Ну і нах він потрібен нам тоді? Ігнор взагалі і не писати про цього покидька тут.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Упустила 3 матчбола. Свитолина проиграла Соболенко на супертурнире в Риме
Упустила 3 матчбола. Свитолина проиграла Соболенко на супертурнире в Риме
14.05.2024, 01:50 49
Теннис
ВИДЕО. «Тупая п***а». Первая реакция Фьюри на драку отца с командой Усика
ВИДЕО. «Тупая п***а». Первая реакция Фьюри на драку отца с командой Усика
13.05.2024, 18:45 3
Бокс
Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем с Тулузой
Мбаппе подрался с президентом ПСЖ перед матчем с Тулузой
13.05.2024, 20:52 24
Футбол
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
13.05.2024, 11:59 31
Футбол
Без Свитолиной. Определены все четвертьфиналистки на большом турнире в Риме
Без Свитолиной. Определены все четвертьфиналистки на большом турнире в Риме
14.05.2024, 06:01
Теннис
Стали известны 20 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
Стали известны 20 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
13.05.2024, 07:01 3
Футбол
Камбосос высмеял оправдания Лопеса: «Лома не дрался с тобой с травмой?»
Камбосос высмеял оправдания Лопеса: «Лома не дрался с тобой с травмой?»
13.05.2024, 10:52 1
Бокс
Список бомбардиров Ла Лиги после дубля главного преследователя Довбика
Список бомбардиров Ла Лиги после дубля главного преследователя Довбика
14.05.2024, 07:59 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем