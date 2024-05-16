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  4. ФОТО. Манчестер Сити представил два комплекта формы на следующий сезон
Англия
16 мая 2024, 15:26 |
666
0

ФОТО. Манчестер Сити представил два комплекта формы на следующий сезон

Чемпионы Англии показали свои комплекты формы на следующий сезон

16 мая 2024, 15:26 |
666
0
ФОТО. Манчестер Сити представил два комплекта формы на следующий сезон
ФК Манчестер Сити

«Манчестер Сити» совместно со своим техническим спонсором, компанией Puma, представил два комплекта формы на следующий сезон – домашний и выездной.

Домашний выполнен в традиционном для клуба голубом цвете. Выездной выполнен в непривычных для «Манчестер Сити» разных оттенках темно-зеленого.

Ранее форму на следующий сезон презентовал «Арсенал».

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Олег Дидух Источник: ФК Манчестер Сити
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