ФОТО. Манчестер Сити представил два комплекта формы на следующий сезон

«Манчестер Сити» совместно со своим техническим спонсором, компанией Puma, представил два комплекта формы на следующий сезон – домашний и выездной.

Домашний выполнен в традиционном для клуба голубом цвете. Выездной выполнен в непривычных для «Манчестер Сити» разных оттенках темно-зеленого.

Ранее форму на следующий сезон презентовал «Арсенал».