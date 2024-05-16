Англия16 мая 2024, 15:26 |
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ФОТО. Манчестер Сити представил два комплекта формы на следующий сезон
Чемпионы Англии показали свои комплекты формы на следующий сезон
16 мая 2024, 15:26 |
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«Манчестер Сити» совместно со своим техническим спонсором, компанией Puma, представил два комплекта формы на следующий сезон – домашний и выездной.
Домашний выполнен в традиционном для клуба голубом цвете. Выездной выполнен в непривычных для «Манчестер Сити» разных оттенках темно-зеленого.
Ранее форму на следующий сезон презентовал «Арсенал».
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