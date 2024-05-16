ФОТО. Арсенал презентовал форму на следующий сезон

Лондонский «Арсенал» вместе со своим техническим спонсором, немецким брендом Adidas, презентовал домашний комплект формы на сезон 2024/2025. «Канониры» будут играть в привычных для себя красных футболках с белыми рукавами.

Отметим, что украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко в презентации новой формы участия не принимал.