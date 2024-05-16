Англия16 мая 2024, 14:42 |
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ФОТО. Арсенал презентовал форму на следующий сезон
Новый домашний комплект формы для Зинченко и компании
16 мая 2024, 14:42 |
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Лондонский «Арсенал» вместе со своим техническим спонсором, немецким брендом Adidas, презентовал домашний комплект формы на сезон 2024/2025. «Канониры» будут играть в привычных для себя красных футболках с белыми рукавами.
Отметим, что украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко в презентации новой формы участия не принимал.
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