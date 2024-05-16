Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Арсенал презентовал форму на следующий сезон
Англия
16 мая 2024, 14:42 |
255
1

ФОТО. Арсенал презентовал форму на следующий сезон

Новый домашний комплект формы для Зинченко и компании

16 мая 2024, 14:42 |
255
1
ФОТО. Арсенал презентовал форму на следующий сезон
ФК Арсенал

Лондонский «Арсенал» вместе со своим техническим спонсором, немецким брендом Adidas, презентовал домашний комплект формы на сезон 2024/2025. «Канониры» будут играть в привычных для себя красных футболках с белыми рукавами.

Отметим, что украинский полузащитник «Арсенала» Александр Зинченко в презентации новой формы участия не принимал.

По теме:
Существенные изменения. Как выглядит таблица АПЛ перед последним туром
Арсенал – Эвертон​​​​​​​. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стали известны 23 команды из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
Арсенал Лондон игровая форма фото Adidas
Олег Дидух Источник: ФК Арсенал Лондон
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 16 мая 2024, 05:51 0
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри

Поединок за абсолют пройдет вечером 18 мая в саудовском Эр-Рияде

Юрий ВИРТ: «Шахтер заслуженно победил Ворсклу в финале»
Футбол | 16 мая 2024, 09:31 4
Юрий ВИРТ: «Шахтер заслуженно победил Ворсклу в финале»
Юрий ВИРТ: «Шахтер заслуженно победил Ворсклу в финале»

Бывший вратарь дончан – о финале Кубка в Ровно

Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
Футбол | 16.05.2024, 06:11
Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
Ворскла – Шахтер – 1:2. Финал Кубка Украины 2023/24. Видео голов и обзор
Футбол | 15.05.2024, 22:47
Ворскла – Шахтер – 1:2. Финал Кубка Украины 2023/24. Видео голов и обзор
Ворскла – Шахтер – 1:2. Финал Кубка Украины 2023/24. Видео голов и обзор
Миколенко назвал Усика абсолютной легендой и сделал прогноз на бой с Фьюри
Футбол | 16.05.2024, 13:06
Миколенко назвал Усика абсолютной легендой и сделал прогноз на бой с Фьюри
Миколенко назвал Усика абсолютной легендой и сделал прогноз на бой с Фьюри
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
umnuy2
адик вечно убогий какой-то
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В новом сезоне Второй лиги появится команда с многомиллионным бюджетом
В новом сезоне Второй лиги появится команда с многомиллионным бюджетом
14.05.2024, 15:07
Футбол
Промоутер Усика объяснил резкое снижение веса Фьюри перед боем
Промоутер Усика объяснил резкое снижение веса Фьюри перед боем
15.05.2024, 09:10 3
Бокс
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
15.05.2024, 08:01
Футбол
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
15.05.2024, 07:49 4
Футбол
Легендарный клуб АПЛ предложил за Лунина €50 млн. Известен ответ Реала
Легендарный клуб АПЛ предложил за Лунина €50 млн. Известен ответ Реала
15.05.2024, 12:44 11
Футбол
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
15.05.2024, 09:47 8
Бокс
Бой Ломаченко провалился по подпискам PPV. На гонорар украинца не повлияло
Бой Ломаченко провалился по подпискам PPV. На гонорар украинца не повлияло
14.05.2024, 18:12 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем