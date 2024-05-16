Украина. Премьер лига16 мая 2024, 04:23 | Обновлено 16 мая 2024, 04:30
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ВИДЕО. Днепр-1 провел тренировку, готовясь к матчу против Шахтера
Днепряне ведут борьбу за попадание в Лигу конференций
16 мая 2024, 04:23 | Обновлено 16 мая 2024, 04:30
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В воскресенье, 19 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Днепр-1» и «Шахтер» Донецк.
Игра пройдет в Днепре на «Днепр-Арене». Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:30 по киевскому времени.
Днепряне продолжают подготовку к матчу. Команда Юрия Максимова ведет борьбу за попадание в Лигу конференций.
«Днепр-1» в турнирной таблице УПЛ занимает 4-е место, набрав 48 очков после 28 матчей.
ВИДЕО. Днепр-1 провел тренировку, готовясь к матчу против Шахтера
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