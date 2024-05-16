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Украина. Премьер лига
16 мая 2024, 04:23 | Обновлено 16 мая 2024, 04:30
44
0

ВИДЕО. Днепр-1 провел тренировку, готовясь к матчу против Шахтера

Днепряне ведут борьбу за попадание в Лигу конференций

16 мая 2024, 04:23 | Обновлено 16 мая 2024, 04:30
44
0
ВИДЕО. Днепр-1 провел тренировку, готовясь к матчу против Шахтера
СК Днепр-1

В воскресенье, 19 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Днепр-1» и «Шахтер» Донецк.

Игра пройдет в Днепре на «Днепр-Арене». Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Днепряне продолжают подготовку к матчу. Команда Юрия Максимова ведет борьбу за попадание в Лигу конференций.

«Днепр-1» в турнирной таблице УПЛ занимает 4-е место, набрав 48 очков после 28 матчей.

ВИДЕО. Днепр-1 провел тренировку, готовясь к матчу против Шахтера

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Николай Степанюк Источник: СК Днепр-1
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