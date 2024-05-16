В воскресенье, 19 мая, состоится матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Днепр-1» и «Шахтер» Донецк.

Игра пройдет в Днепре на «Днепр-Арене». Стартовый свисток в матче прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Днепряне продолжают подготовку к матчу. Команда Юрия Максимова ведет борьбу за попадание в Лигу конференций.

«Днепр-1» в турнирной таблице УПЛ занимает 4-е место, набрав 48 очков после 28 матчей.

ВИДЕО. Днепр-1 провел тренировку, готовясь к матчу против Шахтера