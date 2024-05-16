Сергей РЕБРОВ: «Все благодарны Шевченко за то, что он возглавил УАФ»

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров рассказал, что должен изменить новый президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко:

«Я думаю, все благодарны Андрею за то, что он возглавил Ассоциацию в такое сложное для нее время. Сейчас трудно говорить о развитии украинского футбола. Сегодня его нужно поддерживать, учитывая войну и те разрушения, которые она приносит.

Проведение чемпионата – существенный шаг. Но почти в каждом туре есть задержки, остановки на тревоги, переносы встреч и тому подобное. Поэтому о том, как развивать украинский футбол будем думать после победы».

Ранее Сергей Ребров назвал зарплату игроков «Динамо» в 2014 году.