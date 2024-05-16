Сергей РЕБРОВ: «Все благодарны Шевченко за то, что он возглавил УАФ»
Главный тренер сборной Украины рассказал, что должен изменить новый президент УАФ
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров рассказал, что должен изменить новый президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко:
«Я думаю, все благодарны Андрею за то, что он возглавил Ассоциацию в такое сложное для нее время. Сейчас трудно говорить о развитии украинского футбола. Сегодня его нужно поддерживать, учитывая войну и те разрушения, которые она приносит.
Проведение чемпионата – существенный шаг. Но почти в каждом туре есть задержки, остановки на тревоги, переносы встреч и тому подобное. Поэтому о том, как развивать украинский футбол будем думать после победы».
Ранее Сергей Ребров назвал зарплату игроков «Динамо» в 2014 году.
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