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  4. Юрий ВИРТ: «Шахтер заслуженно победил Ворсклу в финале»
Кубок Украины
16 мая 2024, 09:31 | Обновлено 16 мая 2024, 09:36
321
4

Юрий ВИРТ: «Шахтер заслуженно победил Ворсклу в финале»

Бывший вратарь дончан – о финале Кубка в Ровно

16 мая 2024, 09:31 | Обновлено 16 мая 2024, 09:36
321
4
Юрий ВИРТ: «Шахтер заслуженно победил Ворсклу в финале»
ФК Шахтер Донецк

В среду, 15 мая, в Ровно «Шахтер» победил «Ворсклу» со счетом 2:1 и стал обладателем Кубка Украины по футболу.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший вратарь «Шахтера» Юрий Вирт, который в составе «горняков» 5 раз становился обладателем почетного приза, поделился впечатлениями от противостояния:

– Атмосфера на «Авангарде» была замечательной: хорошо подготовленный стадион, активные болельщики на трибунах, мотивированные участники - о чем еще можно мечтать.

– А если брать во внимание спортивный аспект, оправдал ли поединок ожидания?

– Вряд ли футбольные гурманы остались полностью довольны увиденным, но, по большому счету, грех сетовать. Кстати, по моему мнению, если бы в середине первого тайма полтавчанин Кане вывел свою команду вперед, реализовав выход один на один с вратарем «горняков» Ризныком, то у номинальных гостей могли возникнуть проблемы. Однако легионер проиграл эту дуэль. Как по мне, наставник полтавчан Долганский правильно сделал ставку на игру от обороны, взяв на вооружение схему 5-4-1. «Горняки» практически не угрожали владениям полтавчан за исключением момента на 40 минуте, когда Сикан точно пробил головой.

Более интересным было соперничество после перерыва. Полтавчан не выбил из колеи второй пропущенный мяч, они после проведенных замен несколько перестроили ряды и действовали впереди довольно привлекательно. Следует отметить выход на поле центрального нападающего Ковталюка и если бы он сократил отставание в счете до минимума не на 85 минуте, а чуть раньше, то еще неизвестно удалось бы подопечным Пушича выстоять.

– Отсутствие Судакова в составе «Шахтера» ощущалось?

– В опорной зоне полузащиты удачно действовал ветеран Степаненко. Судакова не хватало лишь перед штрафной площадкой полтавчан, где у Георгия не отнимешь умение сыграть креативно. Будем надеяться, что у него повреждение не серьезное и он сыграет в финальной части чемпионата Европы.

– Тогда напоследок, «Шахтер» наиграл на победу?

– «Горняки» были более целеустремленными, хотя и «Ворскла» оказывала упорное сопротивление до конца. Все же, «горняки» уже научились играть на результат. Здесь они вне конкуренции в Украине. Более того, их наставник Пушич был голодным к большим победам и поэтому настраивал подопечных полностью отдаваться борьбе. Думаю, что «горняки» заслуженно одержали уже 14-ю победу в Кубке Украины, опередив по этому показателю еще одного гранда – «Динамо», – рассказал Вирт.

Напомним, что после финального свистка главный тренер сборной Украины Сергей Ребров признался Пушичу, сколько игроков «Шахтера» вызовет в сборную Украины.

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Юрий Вирт инсайд Ворскла - Шахтер Ворскла Полтава Шахтер Донецк
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 4
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BAD👣BOY
Знайшли кого питати, у колишнього з гнилого клубу
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+2
Gargantua
конечно заслужено, при чем играя вполсилы
Ворскла сейчас по игре одна из самых слабых команд в УПЛ
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0
А давайте глянем, как Ворскла играла  с 21 тура:
с ФКА  0:1
с Динамо  1:5
с Кривбассом  1:1
с Шахтёром 0 :1 (надо же!)
с Колосом  0:2
с Полесьем  0:1
с 1925   2:3
с самим Минаем  2:3 !!!
Ну конечно кубок бы им не помешал
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0
Это было естественно.  Ворскла могла в финале обыграть разве что Александрию.)
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-3
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