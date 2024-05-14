В новом сезоне Второй лиги появится команда с многомиллионным бюджетом
В Ивано-Франковске создадут клуб «Ревера 1908»
В следующем сезоне Второй лиги появится новая команда – «Ревера 1908», сообщает Telegram-канал «Камон, Плей!».
По информации источника, новый коллектив будет базироваться в Ивано-Франковске и сейчас активно ищет административный и тренерский штаб.
Отмечаются и некоторые детали относительно планов и амбиций «Реверы 1908». Клуб ставит целью развивать игроков собственной академии. Ориентировочный бюджет будет составлять 14-15 миллионов гривен.
В этом сезоне Второй лиги принимают 14 команд. Сейчас турнирную таблицу возглавляет ЮКСА, в активе которой 59 набранных очков в 25 матчах.
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