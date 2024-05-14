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Украина. Вторая лига
14 мая 2024, 15:07 |
1039
0

В новом сезоне Второй лиги появится команда с многомиллионным бюджетом

В Ивано-Франковске создадут клуб «Ревера 1908»

14 мая 2024, 15:07 |
1039
0
В новом сезоне Второй лиги появится команда с многомиллионным бюджетом
ПФЛ

В следующем сезоне Второй лиги появится новая команда – «Ревера 1908», сообщает Telegram-канал «Камон, Плей!».

По информации источника, новый коллектив будет базироваться в Ивано-Франковске и сейчас активно ищет административный и тренерский штаб.

Отмечаются и некоторые детали относительно планов и амбиций «Реверы 1908». Клуб ставит целью развивать игроков собственной академии. Ориентировочный бюджет будет составлять 14-15 миллионов гривен.

В этом сезоне Второй лиги принимают 14 команд. Сейчас турнирную таблицу возглавляет ЮКСА, в активе которой 59 набранных очков в 25 матчах.

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Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу финансы
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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