В новом сезоне Второй лиги появится команда с многомиллионным бюджетом

В следующем сезоне Второй лиги появится новая команда – «Ревера 1908», сообщает Telegram-канал «Камон, Плей!».

По информации источника, новый коллектив будет базироваться в Ивано-Франковске и сейчас активно ищет административный и тренерский штаб.

Отмечаются и некоторые детали относительно планов и амбиций «Реверы 1908». Клуб ставит целью развивать игроков собственной академии. Ориентировочный бюджет будет составлять 14-15 миллионов гривен.

В этом сезоне Второй лиги принимают 14 команд. Сейчас турнирную таблицу возглавляет ЮКСА, в активе которой 59 набранных очков в 25 матчах.