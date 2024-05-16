НАГЕЛЬСМАНН: «У меня были длительные разговоры с Хуммельсом и Горецкой»
Тренер сборной Германии – о выборе состава на Евро-2024
Сегодня сборная Германии объявила заявку на домашний Евро-2024. В нем не оказалось ряда звездных игроков, включая защитника «Боруссии» Дортмунд Матса Хуммельса и хавбека «Баварии» Леона Горецки.
Главный тренер «Бундестима» Юлиан Нагельсманн прокомментировал свое решение:
«У меня были длительные разговоры и с Хуммельсом, и с Горецкой. Они очень разочарованы тем, что их нет в заявке. Я попытался объяснить им, почему они не включены. То, что им грустно, можно понять», – цитирует Нагельсманна инсайдер Фабрицио Романо.
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