НАГЕЛЬСМАНН: «У меня были длительные разговоры с Хуммельсом и Горецкой»

Сегодня сборная Германии объявила заявку на домашний Евро-2024. В нем не оказалось ряда звездных игроков, включая защитника «Боруссии» Дортмунд Матса Хуммельса и хавбека «Баварии» Леона Горецки.

Главный тренер «Бундестима» Юлиан Нагельсманн прокомментировал свое решение:

«У меня были длительные разговоры и с Хуммельсом, и с Горецкой. Они очень разочарованы тем, что их нет в заявке. Я попытался объяснить им, почему они не включены. То, что им грустно, можно понять», – цитирует Нагельсманна инсайдер Фабрицио Романо.