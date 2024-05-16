Василий КОБИН: «Ворскле не хватило смелости в матче с Шахтером»

15 мая футболисты «Шахтера» в 14 раз стали обладателями Кубка Украины, взяв верх в финале над «Ворсклой» – 2:1.

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Василий Кобин, в составе которого пять раз завоевывал почетный приз, эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о вчерашнем противостоянии в Ровно:



- Я ждал от «Ворсклы» до перерыва более смелой игры. Хотя своим скоростным проходом к воротам «горняков» в середине первого тайма легионер полтавчан Кане доказал, что защита дончан не безгрешна. Тем более, что в составе «Шахтера» отсутствовал Георгий Судаков, который сейчас играет заметную роль.

И только при счете – 0:2, полтавчане, которые боролись до конца, несколько перестроились и не оглядываясь на тылы побежали вперед большими силами.

Отмечу удачный выход на замену Николая Ковталюка, который сократил отставание до минимума. Все же, чувствовалось, что дончане продолжают диктовать условия и в нужный момент прибавят. «Горняки» вновь продемонстрировали умение добиваться нужного результата и поэтому заслуженно положили золотые медали в Кубок, – сказал Кобин.

Напомним, что в среду, 15 мая 2024 года, в Ровно на стадионе «Авангард» состоялся финальный матч Кубка Украины сезона 2023/24 между полтавской «Ворсклой» и донецким «Шахтером». Победу со счетом 2:1 одержали «горняки».