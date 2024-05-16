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  4. Бавария заинтересована в трансфере капитана Манчестер Юнайтед
Англия
16 мая 2024, 12:52 |
481
0

Бавария заинтересована в трансфере капитана Манчестер Юнайтед

Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в Бундеслиге

16 мая 2024, 12:52 |
481
0
Бавария заинтересована в трансфере капитана Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Мюнхенская «Бавария» интересуется португальским полузащитником английского «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешем, сообщает британское издание The Independent.

По информации источника, боссы прошлогоднего чемпиона Германии уверены, что им удастся подписать 29-летнего футболиста.

Отмечается, что этот трансфер может помочь удержать в клубе главного тренера Томаса Тухеля, который очень хотел получить креативного полузащитника.

В этом сезоне Бруну Фернандеш провел 46 матчей за «Манчестер Юнайтед», отметившись 15 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

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Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Томас Тухель
Дмитро Вербинський Источник: The Independent
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