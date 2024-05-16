Бавария заинтересована в трансфере капитана Манчестер Юнайтед
Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в Бундеслиге
Мюнхенская «Бавария» интересуется португальским полузащитником английского «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешем, сообщает британское издание The Independent.
По информации источника, боссы прошлогоднего чемпиона Германии уверены, что им удастся подписать 29-летнего футболиста.
Отмечается, что этот трансфер может помочь удержать в клубе главного тренера Томаса Тухеля, который очень хотел получить креативного полузащитника.
В этом сезоне Бруну Фернандеш провел 46 матчей за «Манчестер Юнайтед», отметившись 15 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
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