Даниэль Коллинс – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Риме
16 мая на турнире WTA 1000 в Риме (Италия) будут сыграны матчи 1/2 финала.
Во втором поединке игрового дня Даниэль Коллинс из США (№15 WTA) сыграет против второй ракетки мира Арины Соболенко. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.
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Это будет 6-я встреча теннисисток, американка пока не выигрывала.
В следующем раунде победительница встречи сразится с Игой Свёнтек (№1 WTA) или Коко Гофф (№3 WTA).
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