Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даниэль Коллинс – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
16 мая 2024, 14:10 |
333
0

Даниэль Коллинс – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Риме

16 мая 2024, 14:10 |
333
0
Даниэль Коллинс – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

16 мая на турнире WTA 1000 в Риме (Италия) будут сыграны матчи 1/2 финала.

Во втором поединке игрового дня Даниэль Коллинс из США (№15 WTA) сыграет против второй ракетки мира Арины Соболенко. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 6-я встреча теннисисток, американка пока не выигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Игой Свёнтек (№1 WTA) или Коко Гофф (№3 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
КОЛЛИНС – о 19 победах в 20 матчах: «Важно закончить на позитивной ноте»
Арина СОБОЛЕНКО – о матах во время интервью: «Ругань у меня в крови»
Ига Свёнтек – Коко Гофф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Рим смотреть онлайн Даниэль Коллинс Арина Соболенко
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 16 мая 2024, 05:51 0
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри

Поединок за абсолют пройдет вечером 18 мая в саудовском Эр-Рияде

Известно, за сколько Жирона готова продать Довбика. Интересуются 3 гранда
Футбол | 15 мая 2024, 18:29 6
Известно, за сколько Жирона готова продать Довбика. Интересуются 3 гранда
Известно, за сколько Жирона готова продать Довбика. Интересуются 3 гранда

Артемом интересуются «Милан», «Ювентус» и «Наполи»

Ворскла – Шахтер – 1:2. Финал Кубка Украины 2023/24. Видео голов и обзор
Футбол | 15.05.2024, 22:47
Ворскла – Шахтер – 1:2. Финал Кубка Украины 2023/24. Видео голов и обзор
Ворскла – Шахтер – 1:2. Финал Кубка Украины 2023/24. Видео голов и обзор
Обидчица Свитолиной уверенно вышла в полуфинал в Риме
Теннис | 15.05.2024, 15:53
Обидчица Свитолиной уверенно вышла в полуфинал в Риме
Обидчица Свитолиной уверенно вышла в полуфинал в Риме
Эрик ТЕН ХАГ: «Это был сложный сезон, но фанаты всегда нас поддерживали»
Футбол | 16.05.2024, 10:28
Эрик ТЕН ХАГ: «Это был сложный сезон, но фанаты всегда нас поддерживали»
Эрик ТЕН ХАГ: «Это был сложный сезон, но фанаты всегда нас поддерживали»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Майк Тайсон назвал победителя боя Усик – Фьюри
Легендарный Майк Тайсон назвал победителя боя Усик – Фьюри
14.05.2024, 10:12 3
Бокс
Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
16.05.2024, 06:11 21
Футбол
Член команды Усика прокомментировал удар, который ему нанес отец Фьюри
Член команды Усика прокомментировал удар, который ему нанес отец Фьюри
14.05.2024, 11:23 11
Бокс
Бой Ломаченко провалился по подпискам PPV. На гонорар украинца не повлияло
Бой Ломаченко провалился по подпискам PPV. На гонорар украинца не повлияло
14.05.2024, 18:12 1
Бокс
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной Канады, битва за выживание Польши и Франции
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной Канады, битва за выживание Польши и Франции
15.05.2024, 00:02
Хоккей
Легендарный клуб АПЛ предложил за Лунина €50 млн. Известен ответ Реала
Легендарный клуб АПЛ предложил за Лунина €50 млн. Известен ответ Реала
15.05.2024, 12:44 11
Футбол
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
15.05.2024, 07:01 12
Футбол
ВИДЕО. Милевский отказался разговаривать на украинском языке с журналисткой
ВИДЕО. Милевский отказался разговаривать на украинском языке с журналисткой
14.05.2024, 23:04 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем