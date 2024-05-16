Даниэль Коллинс – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 мая на турнире WTA 1000 в Риме (Италия) будут сыграны матчи 1/2 финала.

Во втором поединке игрового дня Даниэль Коллинс из США (№15 WTA) сыграет против второй ракетки мира Арины Соболенко. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.

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Это будет 6-я встреча теннисисток, американка пока не выигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Игой Свёнтек (№1 WTA) или Коко Гофф (№3 WTA).

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