Существенные изменения. Как выглядит таблица АПЛ перед последним туром
14–15 мая состоялись перенесенные матчи 34-го тура чемпионата Англии 2023/24
14–15 мая состоялись перенесенные матчи 34-го тура АПЛ 2023/24.
«Манчестер Сити» в гостях выиграл у «Тоттенхэма» со счетом 2:0. Дублем отличился звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд.
«Челси» на выезде обыграл «Брайтон» 2:1. Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 42-й минуте из-за подозрения на сотрясение мозга.
«Манчестер Юнайтед» дома одолел «Ньюкасл» 3:2.
Благодаря победе над «шпорами» «горожане» вышли на первое место в таблице чемпионата Англии. У Гвардиолы и компании 88 очков. У ближайшего преследователя «Арсенала» 86 пунктов. До завершения сезона командам осталось провести по одному туру. 19 мая «Ман Сити» дома сыграет против «Вест Хэма», а «Арсенал» в тот же день на своем поле проведет поединок с «Эвертоном». Если коллектив Пепа победит «молотобойцев», то выиграет титул АПЛ!
«Тоттенхэм» (63 очка) из-за поражения окончательно потерял шансы завершить чемпионат в четверке лучших и попасть в Лигу чемпионов. «Астон Вилла» (68 очков) уже не опустится ниже 4-й позиции. «Вилланы» гарантировали себе участие в Лиге чемпионов 2024/25.
«Ньюкасл» (57 очков) из-за фиаско в поединке с «Ман Юнайтед» (57 очков) и победы «Челси» (60 очков) над «Брайтоном» позволил «пенсионерам» занять единоличную 6-ю позицию, которая позволяет принять участие в еврокубках в следующем сезоне. «Красные дьяволы» идут на 8-м месте.
АПЛ 2023/24. 14–15 мая. 34-й тур
- Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:2
- Брайтон – Челси – 1:2
- Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 3:2
АПЛ 2023/24. 19 мая. 38-й тур (18:00)
- Арсенал – Эвертон
- Брентфорд – Ньюкасл
- Брайтон – Манчестер Юнайтед
- Бернли – Ноттингем Форест
- Челси – Борнмут
- Кристал Пэлас – Астон Вилла
- Ливерпуль – Вулверхэмптон
- Лутон Таун – Фулхэм
- Манчестер Сити – Вест Хэм
- Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм
Таблица АПЛ 2023/24 перед последним 38-м туром
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Манчестер Сити
|37
|27
|7
|3
|93 - 33
|88
|2
|Арсенал
|37
|27
|5
|5
|89 - 28
|86
|3
|Ливерпуль
|37
|23
|10
|4
|84 - 41
|79
|4
|Астон Вилла
|37
|20
|8
|9
|76 - 56
|68
|5
|Тоттенхэм
|37
|19
|6
|12
|71 - 61
|63
|6
|Челси
|37
|17
|9
|11
|75 - 62
|60
|7
|Ньюкасл
|37
|17
|6
|14
|81 - 60
|57
|8
|Манчестер Юнайтед
|37
|17
|6
|14
|55 - 58
|57
|9
|Вест Хэм
|37
|14
|10
|13
|59 - 71
|52
|10
|Брайтон
|37
|12
|12
|13
|55 - 60
|48
|11
|Борнмут
|37
|13
|9
|15
|53 - 65
|48
|12
|Кристал Пэлас
|37
|12
|10
|15
|52 - 58
|46
|13
|Вулверхэмптон
|37
|13
|7
|17
|50 - 63
|46
|14
|Фулхэм
|37
|12
|8
|17
|51 - 59
|44
|15
|Эвертон
|37
|13
|9
|15
|39 - 49
|40
|16
|Брентфорд
|37
|10
|9
|18
|54 - 61
|39
|17
|Ноттингем Форест
|37
|8
|9
|20
|47 - 66
|29
|18
|Лутон Таун
|37
|6
|8
|23
|50 - 81
|26
|19
|Бёрнли
|37
|5
|9
|23
|40 - 76
|24
|20
|Шеффилд Юнайтед
|37
|3
|7
|27
|35 - 101
|16
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