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Англия
16 мая 2024, 06:20 |
2196
0

Существенные изменения. Как выглядит таблица АПЛ перед последним туром

14–15 мая состоялись перенесенные матчи 34-го тура чемпионата Англии 2023/24

16 мая 2024, 06:20 |
2196
0
Существенные изменения. Как выглядит таблица АПЛ перед последним туром
Getty Images/Global Images Ukraine

14–15 мая состоялись перенесенные матчи 34-го тура АПЛ 2023/24.

«Манчестер Сити» в гостях выиграл у «Тоттенхэма» со счетом 2:0. Дублем отличился звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд.

«Челси» на выезде обыграл «Брайтон» 2:1. Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 42-й минуте из-за подозрения на сотрясение мозга.

«Манчестер Юнайтед» дома одолел «Ньюкасл» 3:2.

Благодаря победе над «шпорами» «горожане» вышли на первое место в таблице чемпионата Англии. У Гвардиолы и компании 88 очков. У ближайшего преследователя «Арсенала» 86 пунктов. До завершения сезона командам осталось провести по одному туру. 19 мая «Ман Сити» дома сыграет против «Вест Хэма», а «Арсенал» в тот же день на своем поле проведет поединок с «Эвертоном». Если коллектив Пепа победит «молотобойцев», то выиграет титул АПЛ!

«Тоттенхэм» (63 очка) из-за поражения окончательно потерял шансы завершить чемпионат в четверке лучших и попасть в Лигу чемпионов. «Астон Вилла» (68 очков) уже не опустится ниже 4-й позиции. «Вилланы» гарантировали себе участие в Лиге чемпионов 2024/25.

«Ньюкасл» (57 очков) из-за фиаско в поединке с «Ман Юнайтед» (57 очков) и победы «Челси» (60 очков) над «Брайтоном» позволил «пенсионерам» занять единоличную 6-ю позицию, которая позволяет принять участие в еврокубках в следующем сезоне. «Красные дьяволы» идут на 8-м месте.

АПЛ 2023/24. 14–15 мая. 34-й тур

  • Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:2
  • Брайтон – Челси – 1:2
  • Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 3:2

АПЛ 2023/24. 19 мая. 38-й тур (18:00)

  • Арсенал – Эвертон
  • Брентфорд – Ньюкасл
  • Брайтон – Манчестер Юнайтед
  • Бернли – Ноттингем Форест
  • Челси – Борнмут
  • Кристал Пэлас – Астон Вилла
  • Ливерпуль – Вулверхэмптон
  • Лутон Таун – Фулхэм
  • Манчестер Сити – Вест Хэм
  • Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм

Таблица АПЛ 2023/24 перед последним 38-м туром

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Манчестер Сити 37 27 7 3 93 - 33 88
2 Арсенал 37 27 5 5 89 - 28 86
3 Ливерпуль 37 23 10 4 84 - 41 79
4 Астон Вилла 37 20 8 9 76 - 56 68
5 Тоттенхэм 37 19 6 12 71 - 61 63
6 Челси 37 17 9 11 75 - 62 60
7 Ньюкасл 37 17 6 14 81 - 60 57
8 Манчестер Юнайтед 37 17 6 14 55 - 58 57
9 Вест Хэм 37 14 10 13 59 - 71 52
10 Брайтон 37 12 12 13 55 - 60 48
11 Борнмут 37 13 9 15 53 - 65 48
12 Кристал Пэлас 37 12 10 15 52 - 58 46
13 Вулверхэмптон 37 13 7 17 50 - 63 46
14 Фулхэм 37 12 8 17 51 - 59 44
15 Эвертон 37 13 9 15 39 - 49 40
16 Брентфорд 37 10 9 18 54 - 61 39
17 Ноттингем Форест 37 8 9 20 47 - 66 29
18 Лутон Таун 37 6 8 23 50 - 81 26
19 Бёрнли 37 5 9 23 40 - 76 24
20 Шеффилд Юнайтед 37 3 7 27 35 - 101 16
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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