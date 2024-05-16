Существенные изменения. Как выглядит таблица АПЛ перед последним туром

14–15 мая состоялись перенесенные матчи 34-го тура АПЛ 2023/24.

«Манчестер Сити» в гостях выиграл у «Тоттенхэма» со счетом 2:0. Дублем отличился звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд.

«Челси» на выезде обыграл «Брайтон» 2:1. Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 42-й минуте из-за подозрения на сотрясение мозга.

«Манчестер Юнайтед» дома одолел «Ньюкасл» 3:2.

Благодаря победе над «шпорами» «горожане» вышли на первое место в таблице чемпионата Англии. У Гвардиолы и компании 88 очков. У ближайшего преследователя «Арсенала» 86 пунктов. До завершения сезона командам осталось провести по одному туру. 19 мая «Ман Сити» дома сыграет против «Вест Хэма», а «Арсенал» в тот же день на своем поле проведет поединок с «Эвертоном». Если коллектив Пепа победит «молотобойцев», то выиграет титул АПЛ!

«Тоттенхэм» (63 очка) из-за поражения окончательно потерял шансы завершить чемпионат в четверке лучших и попасть в Лигу чемпионов. «Астон Вилла» (68 очков) уже не опустится ниже 4-й позиции. «Вилланы» гарантировали себе участие в Лиге чемпионов 2024/25.

«Ньюкасл» (57 очков) из-за фиаско в поединке с «Ман Юнайтед» (57 очков) и победы «Челси» (60 очков) над «Брайтоном» позволил «пенсионерам» занять единоличную 6-ю позицию, которая позволяет принять участие в еврокубках в следующем сезоне. «Красные дьяволы» идут на 8-м месте.

АПЛ 2023/24. 14–15 мая. 34-й тур

Тоттенхэм – Манчестер Сити – 0:2

– 0:2 Брайтон – Челси – 1:2

– 1:2 Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 3:2

АПЛ 2023/24. 19 мая. 38-й тур (18:00)

Арсенал – Эвертон

Брентфорд – Ньюкасл

Брайтон – Манчестер Юнайтед

Бернли – Ноттингем Форест

Челси – Борнмут

Кристал Пэлас – Астон Вилла

Ливерпуль – Вулверхэмптон

Лутон Таун – Фулхэм

Манчестер Сити – Вест Хэм

Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм

Таблица АПЛ 2023/24 перед последним 38-м туром