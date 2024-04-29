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Англия
29 апреля 2024, 18:15 | Обновлено 29 апреля 2024, 19:04
535
0

Романо: Слот подписал контракт с Ливерпулем

Официальное объявление – на этой неделе

29 апреля 2024, 18:15 | Обновлено 29 апреля 2024, 19:04
535
0
Романо: Слот подписал контракт с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот подписал контракт с «Ливерпулем». Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Официально клубы объявят о переходе Слота в «Ливерпуль» на этой неделе. Еще 26 апреля Романо сообщал о том, что «Ливерпуль» и «Фейеноорд» подписали договор о компенсации за переход 45-летнего нидерландского специалиста.

Слот возглавляет «Фейеноорд» с лета 2021 гола. Он вывел клуб в финал первого розыгрыша Лиги конференций УЕФА, где 25 мая в Тиране команда проиграла итальянской «Роме» со счетом 0:1.

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Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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