Романо: Слот подписал контракт с Ливерпулем

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот подписал контракт с «Ливерпулем». Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Официально клубы объявят о переходе Слота в «Ливерпуль» на этой неделе. Еще 26 апреля Романо сообщал о том, что «Ливерпуль» и «Фейеноорд» подписали договор о компенсации за переход 45-летнего нидерландского специалиста.

Слот возглавляет «Фейеноорд» с лета 2021 гола. Он вывел клуб в финал первого розыгрыша Лиги конференций УЕФА, где 25 мая в Тиране команда проиграла итальянской «Роме» со счетом 0:1.

🔴🔐 Liverpool and Feyenoord have signed all documents for Arne Slot’s imminent move to #LFC as new head coach.



It will still take some time for the official club statement, planned between clubs for this week.



All done and sealed. 🇳🇱 pic.twitter.com/daB6HBOn88