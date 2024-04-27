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ЛНЗ Черкассы
27.04.2024 15:30 – FT 0 : 3
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
27 апреля 2024, 18:11 |
2514
0

ЛНЗ – Шахтер – 0:3. Горняка все ближе к золоту. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча 26-го тура УПЛ

27 апреля 2024, 18:11 |
2514
0
ЛНЗ – Шахтер – 0:3. Горняка все ближе к золоту. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В субботу, 27 апреля, состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «ЛНЗ» и «Шахтер».

Игра прошла в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена». Гости одержали убедительную победу со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голы за «горняков» сегодня забивали Даниил Сикан, Георгий Судаков и бразилец Эгиналду.

УПЛ. 26-й тур, 27 апреля

ЛНЗ – Шахтер – 0:3
Голы: Сикан, 40, Судаков, 63, Эгиналду, 90+2.

ГОЛ! Сикан, 40 мин, 0:1

ГОЛ! Судаков, 63 мин, 0:2

ГОЛ! Эгиналду, 90+2 мин, 0:3

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Эгиналду (Шахтер Донецк).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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